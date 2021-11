Black Friday: Carne entra em promoção, com preços congelados até janeiro

Com a inflação em alta e o dinheiro no bolso do consumidor mais comprometido, as redes de supermercados e varejistas de alimentos decidiram aproveitar a Black Friday para reduzir preços de alimentos e itens de higiene.

As proteínas animais, como carne e frango, estão na lista. No Assaí, que está em sua 5ª edição consecutiva na temporada de promoções, o quilo do frango inteiro congelado sai por R$ 8,99.

A rede de atacarejo também realiza, até o fim da campanha, a distribuição de R$ 1 milhão em compras grátis. Serão 10 mil sorteios de compras de até R$ 1.000. O que exceder este valor será pago pelo cliente.

Para concorrer, o consumidor precisa fazer compras acima de R$ 100 em qualquer unidade da rede e informar o seu CPF ou CNPJ. Os vencedores são premiados por sorteio digital, na hora de passarem pelo caixa. Independente do sorteio, também haverá um bônus de R$ 15 para quem contratar o cartão da rede, o Passaí.

Segundo levantamento realizado pela Neotrust, alimentos e bebidas estão em terceiro lugar nas categorias de produtos mais compradas durante a Black Friday deste ano. A categoria fica atrás de Moda e Acessórios e de itens de Beleza e Perfumaria.

Inflação de alimentos

As promoções dos varejistas procuram compensar em parte a inflação nos alimentos nos últimos 12 meses. Segundo dados do IPCA, alimentos e Bebidas acumulam alta de 11,71% até outubro.

O Carrefour decidiu que nesta edição da Black Friday todos os produtos de marca própria, sendo em média 30% mais baratos que as marcas tradicionais, vão ter os preços congelados até o dia 10 de janeiro. A ação começou em 4 de novembro.

— Neste momento econômico que vem afetando diretamente a renda e alimentação das pessoas, essa é mais uma ação que reafirma o compromisso do Carrefour com os brasileiros — explicou o diretor de Marketing do Carrefour Brasil, Daniel Milagres.

Entre os itens da marca Carrefour com preço congelado estão as proteínas animais (ovos e carnes de frango, bovina e suína), arroz, feijão, macarrão, frutas, legumes, vegetais, leite, pães, além de fraldas e itens de higiene pessoal.

Selo exclusivo

Além disso, todos os produtos que integram a ação estão sinalizados com um selo exclusivo, facilitando a identificação pelos clientes.

Em sua 10ª edição de Black Friday, a rede Pão de Açúcar disponibiliza descontos que chegam a 70% e podem ser conferidos no e-commerce e no aplicativo Pão de Açúcar Mais em todas as lojas físicas. No Rio de Janeiro, os descontos são maiores em produtos de limpeza, bebidas destiladas e vinhos.

No e-commerce e no site, as compras acima de R$99 pagas via Pix têm frete grátis (apenas produtos vendidos e entregues pelo Pão de Açúcar). Os consumidores contam com opções de serviço de entrega em até 2 horas, entrega agendada, modalidade “Clique e Retire”, com retirada das compras em uma loja física em 1 hora.

Na última edição da Black Friday do Extra hipermercados - a bandeira foi vendida para a rede Assaí -, os alimentos podem ser pagos em até quatro vezes sem juros no cartão da rede. No Rio de Janeiro, o quilo Costela bovina sai por R$19,90 - antes era R$37,79. Já o quilo do Filé de peito de frango caiu de R$ 20,90 para R$ 14,90.