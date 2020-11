Black Friday das aéreas vende passagens por a partir de 91 reais

Companhias aéreas como Gol, Latam e Azul realizam promoções na Black Friday e oferecem passagens aéreas por a partir de 91,44 reais o trecho com taxas inclusas.

O preço mínimo é oferecido pela Latam no trecho partindo de São Paulo/Guarulhos para Curitiba. Já com saída do Rio de Janeiro/Santos Dumont é possível encontrar voos a partir de 98,57 reais. Os descontos são válidos até as 23h59 de domingo, 29, para voos domésticos e internacionais.

De São Paulo/Congonhas e Brasília, para Florianópolis, os preços promocionais saem por 133,57 reais e 150,57 reais. De Belo Horizonte para São Paulo/Guarulhos, é possível encontrar tarifas a partir de R$ 131,62 o trecho, com taxas. Os voos domésticos são válidos no período de fevereiro a junho de 2021.

Já para destinos internacionais, há voos de ida e volta, em classe econômica, para Buenos Aires por 1.240,65 reais e 1.331,47 reais, saindo de São Paulo/Guarulhos e Florianópolis, respectivamente. Para Santiago, no Chile, é possível encontrar voos por 894,65 reais saindo da capital paulista. Há também voos para Lisboa, saindo do Rio de Janeiro/Galeão e Brasília, por 2.361,69 reais e 2.583,09 reais.

Para a Europa, é possível encontrar passagens de São Paulo/Guarulhos para Madri, na Espanha, por 2.645,68 reais. E para Nova York, também saindo da capital paulista, há opções de voos por 2.795,73 reais. Todas as ofertas possuem taxas inclusas e são válidas para voos entre dezembro de 2020 e junho de 2021.

A Gol oferece viagens de volta para destinos nacionais por a partir de 99,90 reais, com a exigência de que sejam adquiridas passagens de ida e volta. Não são cobradas taxas de remarcação.

Já a Azul dá 20% de desconto em pacotes de viagens, que incluem passagens aéreas, hospedagem, aluguel de carro e traslados. Uma viagem para Bonito, por exemplo, com passagens aéreas e hospedagem para 3 dias, sai por 600 reais por pessoa para voo em dezembro. Já passagens e hospedagem para Gramado, em fevereiro, é vendida por 770 reais por pessoa. Para participar da promoção é necessário incluir o cupom promocional “AZUL20” no momento da compra para determinados voos domésticos e diretos operados pela Azul.