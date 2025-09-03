Biscoito da sorte ou do azar? Oreo retoma parceria com 'Wandinha' em ação especial

Um dos títulos mais assistidos da Netflix, Wandinha faz sucesso nas telas, mas tem sido popular também fora delas, nas campanhas de marketing. Para a segunda temporada, foram parcerias com o Nubank, Guaraná, Cheetos, Vivo, entre outras. Agora, chegou a vez da Oreo.

A marca convidou os fãs a ativarem o "Modo Wandinha", uma experiência com ironia, mistério e o humor característico da personagem. E escondeu biscoitos da sorte — ou do azar — em pedidos selecionados no iFood.

A versão do tradicional alimento, que normalmente traz mensagens otimistas, agora oferece frases ácidas e implacáveis da própria personagem, com o tom que a consagrou. A campanha será realizada em pedidos de comida asiática em restaurantes selecionados no aplicativo de delivery.

Ao abrirem as embalagens, os consumidores encontrarão frases como: "Evite o romance. Evite pessoas", "Emoções equivalem à fraqueza. Recomponha-se agora" e "Primeira regra da vida: pessoas inevitavelmente decepcionam. Sempre tenha uma rota de fuga."

“Essa parceria nos permite explorar o universo sombrio da série de forma criativa, conectando-se com a Gen Z, mas sempre mantendo a leveza e o convite a diversão, que são a essência da marca”, disse Isabela Zyad, Gerente Sênior de marketing Oreo.

Feito inédito de parceria

A marca também realiza uma ação de bordo em parceria com a Eletromidia — a primeira de alimentos a executar esse tipo de ativação. Durante uma semana, passageiros de 50 voos entre São Paulo e Rio de Janeiro terão a chance de receber o biscoito da "sorte" de Wandinha, com uma ativação especial anunciada pela tripulação e vídeos exibidos durante o voo.

A ação também será veiculada na TV aberta, com um comercial narrado pela dubladora oficial da personagem.

O biscoito da sorte Oreo Wandinha não estará à venda, mas a ação reforça a conexão da marca com a série e seu público.