Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Mubi traz seleção de filmes de Fernanda Torres, em comemoração aos 60 anos da artista, e Apple TV estreia releitura de filme de Kurosawa com Denzel Washington

Filmes e séries: 5 opções para assistir neste fim de semana (Divulgação)

Luiza Vilela
Repórter de Casual

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 07h01.

A chegada do fim de semana combina com sofá, pipoca e uma curadoria de filmes e séries para maratonar de sexta a domingo. E entre suspense e drama, ação e comédia, o streaming está recheado de novos lançamentos.

No mês de setembro, a Mubi comemora os 60 anos de Fernanda Torres com alguns dos maiores filmes da carreira da atriz, vencedora do Globo de Ouro. Para esse fim de semana, estreia na plataforma o filme Gêmeas (1999), com direção de Andrucha Waddington, que conta a história de Marilena e Iara, irmãs que se passam uma pela outra para enganar os homens.

Na HBO Max, chega a aguardada minissérie Task (2025), estrelada por Mark Ruffalo, sobre um agente do FBI que lidera uma força-tarefa para acabar com uma série de roubos violentos. Já a Netflix traz a segunda (e última) parte da segunda temporada de Wandinha (2022).

Veja abaixo os cinco melhores séries e filmes para maratonar neste fim de semana:

Gêmeas (Mubi)

Um ano após disputar o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro pela primeira vez, com O Que É Isso, Companheiro? (1999), e dois depois de se casar com Andrucha Waddington, em 1997, Fernanda Torres estrelou em Gêmeas (1999), dirigido pelo então marido. O longa se passa na década de 1980, no Rio de Janeiro, e conta a história das gêmeas idênticas Iara e Marilena, que enganam os homens se passando uma pela a outra. Um dia, Marilena conhece Osmar, o dono de uma escola, por quem se apaixona. Iara tenta seduzir o namorado da irmã e acaba dando início a uma grande rivalidade.

yt thumbnail

Luta de Classes (Apple TV)

Com elenco composto pelo vencedor do Oscar Denzel Washington (Tempo de GlóriaDia de Treinamento), ASAP Rocky e Jeffrey Wright (Ficção AmericanaThe Last of Us), e direção de Spike Lee, o filme é um remake e releitura do japonês Céu e o Inferno, de Akira Kurosawa. Conta a história de David King (Washington), um magnata da música que é alvo de um plano de resgate após seu filho ser sequestrado. O problema é que a pessoa raptada não é o filho do magnata, e sim o de seu motorista.

yt thumbnail

Wandinha (Netflix)

A parte final da segunda temporada de Wandinha encerra o novo arco da personagem, de volta ao colégio Nunca Mais, reconstruído após os eventos da primeira temporada. A novidade é o retorno da diretora Larissa Weems (Gwendoline Christie), que retorna como uma guia espiritual, e a revelação do que aconteceu com Tyler (Hunter Doohan), quando ele escapou da prisão.

yt thumbnail

Gênio Indomável (Netflix)

A Netflix traz ao catálogo o clássico Gênio Indomável (1997), interpretado por Matt Damon. O filme conta a história de Will, um rapaz brilhante que tem talento para a matemática, mas trabalha como faxineiro em uma universidade famosa. Ele recebe auxílio do psicólogo Sean Maguire (Robin Williams) para redirecionar a própria vida e lidar com as próprias emoções. Além de Damon e Williams, compõem o elenco Ben Affleck, Minnie Driver, Cole Hauser e Casey Affleck.

yt thumbnail

Task (HBO Max)

A nova série de domingo da HBO acompanha um agente do FBI (Mark Ruffalo), que lidera uma força-tarefa nos subúrbios da Filadélfia (EUA) para desvendar uma série de assaltos violentos. A princípio, a investigação revela que os crimes são cometidos por um aparentemente inofensivo pai de família — que precisa ser desmascarado. O elenco conta ainda com Tom Pelphrey, Alison Oliver, Martha Plimpton e Fabien Frankel.

yt thumbnail

Para ver no cinema: O Último Azul

Para quem quiser trocar o sofá de casa pela poltrona da sala de cinema, a indicação do fim de semana é O Último Azulde Gabriel Mascaro, estrelado por Rodrigo Santoro, Denise Weinberg e grande elenco. A produção é uma distopia e conta a história de Tereza (Weinberg), que aos 77 anos é convocada pelo governo brasileiro para a colônia dos idosos — uma ilha de onde ninguém volta. Com o sonho de andar de avião antes de ceder à velhice, ela foge e descobre um mundo de possibilidades na Amazônia.

O filme venceu o Urso de Prata no Festival de Berlim de 2025, segundo maior prêmio do evento, e concorre à vaga da Academia Brasileira de Cinema para o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 2026.

yt thumbnail
