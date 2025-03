Beyoncé revive comercial dos anos 1990 em segunda campanha da Levi’s; veja vídeo

Já diz o ditado: um é legal, dois é bom e três é demais. Depois do sucesso da primeira linha de roupas da Levi’s em colaboração Beyoncé, a empresa lançou a parte dois da campanha: "Pool Hall", que reinterpreta o anúncio de 1991 da marca de jeans e coloca a cantora frente a frente com um "tubarão" local — Timothy Olyphant —em uma partida de sinuca.

O segundo capítulo destaca peça como o jeans Ribcage Wide Leg, o colete trançado Braided Vest e o Spade Trench, todos com customizações. “Para o segundo capítulo da nossa colaboração, nos divertimos ainda mais ao reimaginar a narrativa jeans sobre jeans, através das lentes de uma mulher, que pode ser sexy, ousada e uma competidora feroz, tudo ao mesmo tempo. Queríamos celebrar a dualidade de graça e poder”, comentou Beyoncé em nota.

Veja o vídeo de Beyoncé com a Levi’s

Na mira dos Millennials

A campanha global será totalmente integrada, incluindo TV, digital, redes sociais, mídia externa e ativações da marca. Em entrevista à EXAME, Daniel Edo, gerente de marketing da Levi's no Brasil, ressaltou que nas redes, a publicidade é focada em conteúdos no Instagram e atrai mais os Millenials — sobretudo por reviver propagandas dos anos 1990. “Mas a presença da Beyonce também chama a atenção dos GenZ, e esse público já é um alvo da Levi’s pras próximas campanhas”, diz ele.

Pool Hall mostra a cantora quebrando expectativas ao enfrentar um “tubarão” local, interpretado por Timothy Olyphant, em uma partida de sinuca de alto risco. A ideia por trás da campanha é abraçar interpretações ousadas e encorajar cada pessoa a fazer do jeans a sua própria expressão.

A direção do vídeo foi feita pela vencedora do Grammy Melina Matsoukas, que trabalhou em parceria com o diretor de fotografia vencedor do Emmy, Marcell Rév, e o renomado fotógrafo Mason Poole para capturar a essência visual de Pool Hall.



A campanha ainda terá uma terceira parte, Ainda não anunciada, com a cantora.