Batalha de memes com Gretchen dará R$ 10 mil para fãs de Snickers e Twix

A fabricante de chocolates Mars anuncia edições limitadas do Snickers Pé de Moleque e do Twix Paçoca. Para divulgar a novidade, a empresa organiza uma batalha de memes mediada pela Gretchen, querida dos internautas e praticamente especialista no assunto.

Além disso, perfis produtores de memes do Brasil estarão nessa “disputa”, cada um defendendo sua versão preferida, entre elas: “Sou Eu Na Vida”, “TouPassada” e “Insta Surreal”.

“Nossas marcas têm como característica promover momentos gostosos e divertidos para as pessoas, missão que se torna ainda mais importante para nós durante este período tão desafiador que vivemos”, diz Renata Sato, chefe de marketing da Mars Wrigley Brasil.

Promoção

Os novos chocolates participam da promoção “De que lado você está?”, que dará a 10.000 reais toda semana. Para participar, basta comprar quatro produtos da Mars Wrigley (Snickers, Twix, M&M’s ou Skittles), enviar #QUEROVOTAR para o WhatsApp da promoção (11-95330-1498), cadastrar o cupom e votar no seu preferido: Snickers Pé De Moleque ou Twix Paçoca. A promoção vale até 20 de setembro e o regulamento é disponibilizado no site.