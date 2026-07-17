Aos 126 anos, esse colégio se tornou a 1ª escola brasileira com currículo IB em Campinas

Fundado há mais de um século, o Colégio Progresso poderia ter se acomodado na própria tradição. Em vez disso, a rede bilíngue de 126 anos e seis campus na região de Campinas se tornou a primeira escola brasileira a implementar o currículo IB (International Baccalaureate) em toda a região metropolitana da cidade.

"O grande ponto da nossa realidade sempre foi o pioneirismo e a busca pelo novo. No entanto, a escola nunca entregou absolutamente nada para essas crianças ou suas famílias esquecendo o lado humano, a empatia e o cuidado", diz Rodrigo Caneschi, professor e integrante da equipe pedagógica do Progresso Bilíngue.

Tradição não é sinônimo de método antigo

A convivência entre os 126 anos de história e a atualização constante do currículo aparece em decisões recentes da rede, como os protocolos de uso ético de inteligência artificial em sala de aula, criados junto com os próprios alunos. "Existem protocolos que os professores vão tendo com os alunos da forma ética que isso deve ser utilizado", explica Caneschi, que também é licenciado em Pedagogia e tem MBA em Data Science and Analytics pela USP.

O mesmo movimento acontece na educação financeira. O tema entrou na Base Nacional Comum Curricular há pouco tempo, mas o colégio já havia decidido incorporá-lo antes disso.

"A gente reconhece muito a importância de falar sobre dinheiro, sobre as questões financeiras no geral, desde a adolescência, porque a gente espera que no futuro sejam adultos menos endividados, menos inadimplentes e muito mais conscientes do seu consumo", afirma.

Uma trilha de três anos até a faculdade

O apoio à escolha de carreira é dividido em etapas ao longo do ensino médio. No primeiro ano começam os testes de aptidão e os debates sobre profissões. No segundo, entram as visitas a empresas e a Semana das Profissões, com convidados de diferentes áreas de mercado. No terceiro, o acompanhamento se torna individual, seja para universidades no exterior, seja para o Enem e os vestibulares brasileiros.

"Ao terminar o ensino médio, eles podem escolher uma carreira por diversos caminhos: via Enem, via vestibular tradicional, via um vestibular específico de uma universidade específica, ou com applications fora do Brasil", diz Lena Cypriano, pedagoga formada pela Unicamp com mais de 30 anos de experiência em gestão pedagógica na rede.

A rede também mantém programas de bolsas internacionais que os alunos usam em suas applications, summer camps com visitas a universidades na Europa e nos Estados Unidos, e um módulo de simulação da ONU, com estudantes de diferentes países. O resultado é uma taxa de aprovação superior a 90% entre os alunos que se candidatam a universidades de ponta no Brasil e no exterior.

O ensaio antes da faculdade

Parte desse resultado passa pelo Trabalho de Pesquisa Individual (TPI), um exercício de pesquisa nos moldes de um TCC universitário aplicado ainda no ensino médio. "É um processo muito semelhante a um TCC universitário, uma estrutura acadêmica para eles irem se familiarizando com o processo que vão vivenciar nas iniciações científicas e durante toda a graduação", explica Lívia Martins, diretora pedagógica do Progresso Bilíngue.

Os melhores trabalhos seguem para a Feira Científica das seis escolas da rede e, entre eles, os destaques são convidados a apresentar em universidades parceiras. "Insper, a FGV e a Unicamp. Eu consegui passar dessas fases e apresentei meu trabalho lá para professores que têm muito conhecimento a ser disponibilizado para nós", conta Lucas, aluno do colégio.

Série documental Educação e Futuro

A trajetória do Colégio Progresso é o foco deste episódio da série documental Educação e Futuro, produção original da EXAME que investiga os bastidores, a infraestrutura e as metodologias de instituições de ensino que preparam estudantes para o mercado de trabalho e para a vida acadêmica. O episódio completo está disponível no canal oficial da EXAME no YouTube.