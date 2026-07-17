Especialização em inteligência artificial: por que ela virou prioridade no mercado e o que avaliar

A inteligência artificial deixou de ser um tema restrito à área de tecnologia e passou a integrar as agendas estratégicas de empresas de diversos setores. Essa mudança tem impacto direto no mercado de trabalho, que passou a exigir profissionais capazes de aplicar a tecnologia no dia a dia das organizações.

No Brasil, a busca por profissionais com conhecimento em IA cresceu 306% no último ano, segundo o relatório de empregabilidade da Gupy. O movimento reflete a velocidade com que empresas de diferentes portes vêm investindo em automação, análise de dados e ferramentas de IA generativa.

Esse cenário ampliou a procura por formações especializadas. Segundo o Guia Salarial 2026 da Robert Half, cargos de liderança ligados à inteligência artificial podem ultrapassar R$ 50 mil por mês, o que reforça o interesse crescente por qualificação avançada na área.

Para quem deseja se aprofundar no tema com orientação estruturada, o Pré-MBA em Inteligência Artificial da Saint Paul e EXAME está disponível por R$ 37.

Por que fazer uma pós-graduação em IA

Domínio técnico e aplicação prática

Uma pós-graduação em IA oferece uma base estruturada sobre temas como machine learning, ciência de dados e automação. Além da teoria, boa parte dos programas prioriza a aplicação prática, com estudos de caso e projetos reais.

Esse tipo de formação é especialmente útil para profissionais sem formação em tecnologia, mas que precisam entender como aplicar IA em suas áreas. É o caso de gestores, analistas de negócio e profissionais de marketing, entre outros.

Diferenciação em um mercado aquecido

Com a demanda por especialistas em alta, ter uma formação reconhecida em IA se tornou um diferencial competitivo. Empresas de setores como saúde, varejo, finanças e logística buscam profissionais capazes de transformar dados em soluções de negócio.

O que avaliar antes de escolher

Corpo docente e conexão com o mercado

Um dos primeiros pontos a considerar é a experiência prática dos professores. Programas com docentes que atuam ou já atuaram no mercado tendem a oferecer uma visão mais alinhada aos desafios reais das empresas.

Currículo atualizado e aplicabilidade

A inteligência artificial evolui rapidamente, o que exige currículos revisados com frequência. Vale observar se o programa aborda temas atuais, como IA generativa, agentes autônomos e governança de dados, além dos fundamentos técnicos.

Esse é um dos pontos centrais do Pré-MBA em Inteligência Artificial da Saint Paul e EXAME, disponível por R$ 37, que reúne conteúdo técnico e aplicação prática em um único programa.

Formato e carga horária

Programas EaD, híbridos ou presenciais atendem perfis diferentes. Profissionais com rotina mais intensa costumam priorizar formatos flexíveis, enquanto outros preferem imersões presenciais para potencializar a troca com colegas e professores.

Rede de contatos e reputação da instituição

A reputação da instituição e o networking gerado durante o curso também pesam na decisão. Programas que reúnem profissionais de diferentes setores tendem a ampliar as oportunidades de troca de experiências e conexões profissionais.

Como dar o próximo passo

Antes de se matricular, é recomendável comparar ao menos três programas, considerando currículo, formato e perfil dos professores. Também vale verificar se a instituição oferece suporte durante o curso e se há avaliações de ex-alunos disponíveis publicamente.

Levantar informações sobre o mercado de trabalho na área escolhida antes de decidir pode evitar frustrações e alinhar expectativas com a realidade do setor.

Quem quiser dar esse passo agora pode conhecer o Pré-MBA em Inteligência Artificial da Saint Paul e EXAME, disponível por R$ 37.