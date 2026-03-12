Baden Baden lança cerveja de Língua de Gato com a Kopenhagen

Chocolate com cerveja é uma combinação, à primeira vista, inusitada. Porém, para a cervejaria Baden Baden e a chocolateria Kopenhagen essa é a junção perfeita para a Páscoa.

As marcas colaboraram este ano no lançamento da Baden Baden Língua de Gato, uma cerveja de edição limitada que combina dois nomes já conhecidos no nicho premium.

"Baden Baden é uma marca que já vem trabalhando o território da Páscoa há alguns anos", explica a gerente de marketing das marcas super premium do Grupo Heinekein Brasil, Illana Lencastre, à EXAME.

A Heineken é detentora da cervejaria de Campos de Jordão desde 2017 e vê a marca como espaço para inovar com produtos premium. "É uma cerveja artesanal com um portfólio completo de estilos, que harmonizam muito bem com entradas, pratos principais e sobremesas. E um dos carros-chefe é, justamente, a harmonização com o chocolate", diz Ilana.

Sinergia Baden Baden e Kopenhagen

Cervejas de chocolate não são novidade para a marca. A Baden Baden já havia lançado a Chocolate Beer anteriormente, que, de acordo com Patrícia Sakakura, Gerente de Cultura Cervejeira do Grupo Heineken Brasil, tinha um perfil de sabor mais próximo ao chocolate amargo.

Para a Páscoa de 2026, a Baden Baden queria trazer de volta a cerveja de chocolate, mas de uma maneira diferente. A iniciativa da colaboração com a Kopenhagen veio da cervejaria, devido, sobretudo, à sinergia das empresas.

"São duas marcas que zelam pelo cuidado artesanal, que têm um posicionamento similar em momentos de celebração dos consumidores. Os nossos públicos-alvo também são muito semelhantes, de homens e mulheres de classe A e B, na faixa dos 30 aos 35 anos e com foco nas regiões Sul e Sudeste", afirma Ilana. "Temos a expectativa de atrair novos consumidores à Baden Baden. É uma inovação com o potencial de furar a bolha da cerveja e trazer consumidores de Kopenhagen."

Cerveja de chocolate: o perfil "chocolate beer" já era explorado pela Baden Baden, mas agora ganhou novas nuances. (Baden Baden/Divulgação)

Apesar do lançamento ser pensado na Páscoa, a expectiva de comercialização vai desde a segunda quinzena de março até o mês de junho, com "um estoque um pouco mais gordinho, para que as pessoas tenham tempo de se deliciar com o produto", segundo a Gerente de Marketing.

A Baden Baden Língua de Gato foi produzida em lote único, disponível até o fim do estoque e comercializado por R$17,99 a unidade. O produto chegará aos principais pontos de venda das regiões Sul e Sudeste: GPA (Grupo Pão de Açúcar), em São Paulo; Rede Angeloni, na região Sul e Zona Sul, no Rio de Janeiro.

Como a cerveja foi criada

O sabor da cerveja é marcado pelo aroma de chocolate ao leite e a robusta base estilo Ale, dois aspectos que, juntos, criam uma experiência inusitada.

"A gente pensou em vários aspectos da própria cerveja que seriam ligados à Lingua de Gato", diz Patrícia Sakakura em entrevista à EXAME. Ela explica que a coloração escura da cerveja é alcançada por meio da torra do malte, sem o uso de corantes. Outra característica é a maior cremosidade, fruto de um processo de cocção mais longo que aumenta a densidade da bebida.

"A gente trabalhou com óleos essenciais de cacau e baunilha. Colocamos uma dose mais alta de baunilha, para remeter o chocolate ao leite", afirma Patrícia.

Para quem gostou da novidade, mas ficará órfão do produto ao fim do lote único, ela indica algumas cervejas da linha fixa da Baden Baden que podem matar a saudade. A Golden tem notas de canela e frutas vermelhas, que lembram o aroma mais doce da edição limitada de Páscoa. Para quem gosta da característica mais maltada dessa cerveja, com menos lúpulo, a Amber Lager é uma boa aposta, devido às notas de caramelo e biscoito.