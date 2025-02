Campos do Jordão: preços, pontos turísticos e mais

Localizada no interior de São Paulo, na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão é uma cidade aconchegante e de clima ameno, ideal para quem gosta de tranquilidade. Chamada também de Suíça Brasileira", devido à sua arquitetura de influência europeia, o município recebe turistas de vários lugares do Brasil e do mundo que acabam se encantando com a gastronomia e as lojas de artesanato.

Quem deseja visitá-la, deve saber que a alta temporada acontece principalmente durante o inverno, de junho a agosto, quando as temperaturas são mais baixas e a cidade sedia eventos como o Festival de Inverno.Nesses meses, os preços de hospedagem e alimentação tendem a ser mais elevados devido à grande procura.

Por outro lado, a baixa temporada, que vai de março a maio e de setembro a novembro, oferece um clima mais ameno, menor fluxo de turistas e preços mais acessíveis, tornando-se uma excelente opção para quem busca tranquilidade e economia.

Independentemente da época, a cidade encanta por suas paisagens naturais, arquitetura charmosa e uma variedade de atrações culturais e gastronômicas. Conheça um pouco mais sobre o local e veja a média de preços de acordo com o site Viaje na Viagem.

Quanto custa ficar sete dias em Campos do Jordão?

Planejar uma estadia de uma semana em Campos do Jordão requer atenção aos principais gastos. Conheça-os para se programar:

Hospedagem

Os preços variam conforme a categoria e localização do estabelecimento. Em média, pousadas oferecem diárias a partir de R$ 212,50, enquanto hotéis podem chegar a R$ 642,86 por noite. Para uma semana, isso representa um custo entre R$ 1.487,50 e R$ 4.500,02. Hotéis de luxo, porém, podem ultrapassar esses valores.

Alimentação

Os valores para se alimentar na cidade, dependem do tipo de refeição e do estabelecimento escolhido. Estima-se que o gasto diário por pessoa seja:

Café da manhã: R$ 17,80 a R$ 24,70

Almoço: R$ 30,00 a R$ 55,00

Jantar: R$ 36,80 a R$ 66,00

Totalizando aproximadamente R$ 84,60 a R$ 145,70 por dia, ou R$ 592,20 a R$ 1.019,90 em uma semana.

Passeios

A cidade oferece atrações pagas e gratuitas para todos os gostos e idades. Considerando visitas a parques e museus com ingressos médios de R$ 60,00, e supondo um passeio pago por dia, o gasto seria de R$ 420,00 em uma semana.

Compras

Campos do Jordão é famosa por seus chocolates, malhas e artesanatos. Quem deseja aproveitar o passeio para fazer compras, deve reservar um valor entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00, dependendo do que deseja comprar.

Somando todos os gastos, uma viagem de sete dias para Campos do Jordão pode custar entre R$ 2.999,70 e R$ 6.939,92 por pessoa, sem considerar despesas com transporte até a cidade.

Principais pontos turísticos de Campos do Jordão

Na hora de planejar a viagem para cidade, vale a pena listar os principais pontos turísticos para conhecer.

Parque Amantikir: Conhecido por seus belos jardins inspirados em diferentes países, o parque funciona diariamente das 8h às 17h. O ingresso custa R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia), e podem ser adquiridos no local ou antecipadamente pelo site oficial. Crianças até 5 anos não pagam. Teleférico Morro do Elefante: Proporciona uma vista panorâmica da cidade. O teleférico opera diariamente das 10h às 17h, e o ingresso custa R$ 35,00 por pessoa. As entradas são vendidas no local. Tour Cervejaria Baden Baden: Uma experiência para os amantes de cerveja, onde é possível conhecer o processo de fabricação e degustar os produtos. As visitas ocorrem de terça a domingo, com ingressos a R$ 50,00 por pessoa. Recomenda-se a compra antecipada pelo site oficial da cervejaria. Parque da Cerejeira: Destaca-se pelo Jardim Oriental e trilhas com mirantes. Funciona diariamente das 9h às 17h. A entrada custa R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia). Ingressos disponíveis no local. Parque Tarundu: Oferece diversas atividades, como tirolesa, arco e flecha e passeio a cavalo. O parque abre diariamente das 9h às 18h. A entrada é gratuita, mas as atividades são pagas individualmente, com preços a partir de R$ 35,00. Ingressos e pacotes podem ser adquiridos no local ou pelo site oficial.

Passeios gratuitos para fazer em Campos do Jordão

Além das atrações pagas, a cidade paulistana também oferece boas opções para quem deseja economizar. Veja:

Horto Florestal : Ideal para trilhas leves, piqueniques e contato com a natureza. Funciona diariamente das 9h às 16h.

Ducha de Prata : Conjunto de quedas d'água artificiais com plataformas de madeira, perfeito para fotos e momentos de relaxamento. O local está aberto todos os dias.

Vila Capivari: Centro turístico com arquitetura europeia, repleto de lojas, restaurantes e cafés. Um passeio a pé por suas ruas é uma experiência agradável e sem custos.

Qual o preço de uma viagem para Campos do Jordão?

Os custos de transporte até Campos do Jordão variam de acordo com o meio escolhido. É possível optar por avião, ônibus ou até mesmo carro.

Quem escolhe voar, deve considerar que a cidade não tem aeroporto e, desse modo, a opção mais viável é voar até o Aeroporto de Guarulhos (GRU) ou Congonhas (CGH), em São Paulo, e seguir viagem de carro ou ônibus.

Os preços das passagens aéreas para São Paulo variam conforme a cidade de origem, mas voos domésticos saindo de capitais como Rio de Janeiro ou Curitiba podem custar entre R$ 250,00 e R$ 700,00 ida e volta, dependendo da antecedência da compra e da época do ano.

Quem preferir ir de ônibus de São Paulo para Campos do Jordão, pode sair do Terminal Tietê com destino à cidade. A passagem custa, em média, R$ 80,00 a R$ 100,00 por trecho, e a viagem dura cerca de 3h30.

Já aqueles que desejam dirigir até a cidade, saindo de São Paulo irão percorrer 180 km. O custo da viagem pode variar dependendo do consumo de combustível do veículo, mas estima-se um gasto médio de R$ 180,00 a R$ 300,00 em gasolina para ida e volta.

Dicas para economizar na viagem para a cidade

Assim como qualquer viagem, o valor final do passeio irá depender das escolhas do viajante. No entanto, algumas dicas ajudam a economizar:

Viaje na baixa temporada: Os preços de hospedagem, alimentação e passeios caem significativamente fora do inverno. Além disso, a cidade fica menos lotada, proporcionando uma experiência mais tranquila; Reserve hospedagem com antecedência: Para garantir os melhores preços, busque promoções e ofertas em sites de reservas ou diretamente com os hotéis e pousadas; Aproveite passeios gratuitos: Como mencionado, há diversas atrações sem custo, como a Vila Capivari, a Ducha de Prata e o Horto Florestal; Prefira restaurantes locais: Evite os estabelecimentos turísticos mais caros e experimente opções de comida caseira em bairros menos movimentados; Viaje em grupo: Compartilhar despesas de hospedagem e transporte pode reduzir significativamente os custos da viagem; Leve lanches para os passeios: Comprar alimentos nos pontos turísticos pode ser caro, então levar lanches prontos ajuda a economizar; Pesquise cupons de desconto: Muitas atrações oferecem promoções em sites de compra coletiva ou descontos para compras antecipadas online.

Por que você deve saber disso?

Campos do Jordão é um dos destinos mais procurados do Brasil, especialmente no inverno. Entender os custos envolvidos, os melhores passeios e como economizar pode tornar a viagem mais acessível e proveitosa.

Seja para um final de semana romântico, uma viagem em família ou uma experiência gastronômica e cultural, planejar bem a visita à cidade pode garantir momentos inesquecíveis sem comprometer o orçamento.