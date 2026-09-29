Debate na Globo em SP: horário, regras e quem vai participar

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) se enfrentam nesta terça-feira, 29, no debate promovido pela TV Globo para o governo de São Paulo.

O encontro acontece a cinco dias do primeiro turno das eleições de 2026 e será o último confronto cara a cara entre os dois principais candidatos ao Executivo do estado antes da votação.

O debate está previsto para começar às 22h15, após a novela 'Quem Ama Cuida', e será transmitido ao vivo pela TV Globo. O encontro também poderá ser acompanhado ao vivo pelo g1 e pelo Globoplay.

A mediação será do apresentador Alan Severiano. O debate será realizado nos estúdios da Globo, em São Paulo, e terá quatro blocos, com perguntas entre os próprios candidatos e espaço para que eles apresentem e confrontem propostas para o estado.

Quem participa do debate da Globo em São Paulo?

Foram convidados para o debate os candidatos de partidos e federações com representação mínima de cinco parlamentares no Congresso Nacional. Em São Paulo, os participantes serão:

Tarcísio de Freitas (Republicanos), atual governador e candidato à reeleição e

Fernando Haddad (PT), ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Fazenda.

Os dois candidatos já se enfrentaram em agosto, no debate promovido pela TV Bandeirantes. Na semana passada, Tarcísio não participou do debate da Record, que acabou sendo realizado no formato de entrevista com Haddad.

Quais são as regras do debate da Globo?

O debate será dividido em quatro blocos e os candidatos poderão andar livremente pelo estúdio durante o encontro.

O primeiro e o terceiro blocos terão 20 minutos cada. Em cada um deles, haverá duas rodadas de 10 minutos dedicadas a temas pré-determinados.

Cada candidato deverá escolher um dos seis temas previamente definidos pelo Jornalismo da Globo e exibidos em um telão. Depois, deverá selecionar uma das regiões metropolitanas do estado.

A pergunta feita ao adversário terá de estar relacionada ao tema e à região escolhidos.

Cada candidato terá cinco minutos por tema e poderá administrar esse tempo livremente. Tanto os temas quanto as regiões metropolitanas poderão ser escolhidos apenas uma vez durante o debate.

No primeiro bloco, um sorteio definirá qual candidato fará a primeira pergunta. No terceiro bloco, a abertura ficará automaticamente com o outro candidato.

O segundo e o quarto blocos também terão 20 minutos cada, mas serão de tema livre. Em cada um deles, os candidatos terão dez minutos para conduzir o debate e administrar o próprio tempo.

O candidato sorteado para iniciar o segundo bloco será o segundo a fazer uma pergunta no quarto bloco. Ao final do quarto bloco, os dois candidatos terão espaço para fazer suas considerações finais.