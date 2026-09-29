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Oktoberfest de SP termina neste fim de semana; veja shows, horários e ingressos

A edição deste ano tem 13 dias de programação, distribuídos entre três finais de semana e datas durante a semana

Oktoberfest: tradicional festa alemã têm consumo de cerveja como marca registrada (Andreas Gebert/Reuters)

Oktoberfest: tradicional festa alemã têm consumo de cerveja como marca registrada (Andreas Gebert/Reuters)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 16h41.

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A São Paulo Oktoberfest 2026 entra em seu último fim de semana com programação até domingo, 4. O festival, que começou em 18 de setembro, reúne gastronomia típica, música e atrações inspiradas na tradição alemã na Arena de Eventos do Parque Ibirapuera, em São Paulo.

A 9ª edição da festa ocupa o local com a Biertent, onde ficam o palco principal e os shows típicos, além do Biergarten, área externa, ambientes temáticos, gastronomia e programação cultural. A classificação é livre, mas menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos responsáveis legais. Crianças de até 11 anos têm entrada gratuita.

Quais são os shows do último fim de semana?

A Banda Cavalinho estará na programação de 30 de setembro a 4 de outubro. Conhecida pela interação com o público, a banda é uma das atrações que acompanham a reta final da festa.

No sábado, 3, o palco recebe o Hey Jude – The Beatles Tribute Show, que recria a sonoridade e o visual dos Beatles e apresenta sucessos da banda.

Já no domingo, 4, a programação termina com Os Mutantes, um dos nomes mais importantes da história do rock brasileiro.

Os horários individuais dos shows não foram informados no material de venda do evento. A programação geral funciona às sextas-feiras, das 17h às 23h, e aos sábados e domingos, das 14h às 23h.

Quanto custa o ingresso da Oktoberfest de SP?

Uma das opções apresentadas pela organização é o Passaporte SPOF 2026, que custa R$ 550 e dá acesso ao evento durante os 13 dias de realização, porém, ela já está esgotada.

Do valor total, R$ 500 são convertidos em crédito de consumo para uso dentro da festa. O passaporte também inclui uma caneca oficial da Oktoberfest 2026 e um tirante oficial.

  • O acesso pode ser usado uma vez por dia;
  • não há reentrada no mesmo dia após a saída;
  • o crédito é vinculado ao CPF usado na compra;
  • o crédito pode ser usado para alimentos, bebidas e produtos disponíveis no evento;
  • créditos não utilizados não são convertidos em dinheiro nem reembolsados.

Para os ingressos gerais, a organização informa taxa de serviço online de 14%. As compras podem ser feitas com cartão de crédito e Pix pela internet. Na bilheteria oficial, há pagamento em dinheiro, cartão de débito e cartão de crédito em até uma vez sem juros.

Onde fica a Oktoberfest de São Paulo?

A Arena de Eventos do Parque Ibirapuera fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n, em São Paulo. O acesso ao evento é feito pelo Portão 10.

Para quem vai de metrô, a organização indica desembarque na estação AACD – Servidor, seguida de uma caminhada até o Portão 10.

O Parque Ibirapuera também conta com estacionamento operado de forma independente. Para quem optar por aplicativo de transporte, a orientação é definir a melhor rota até o local e evitar dirigir após consumir bebidas alcoólicas.

Serviço da São Paulo Oktoberfest

  • Data: 18 de setembro a 4 de outubro de 2026
  • Último fim de semana: 30 de setembro a 4 de outubro
  • Local: Arena de Eventos – Parque Ibirapuera
  • Endereço: Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n – São Paulo/SP, Portão 10
  • Horários: sextas, das 17h às 23h; sábados e domingos, das 14h às 23h
  • Classificação: livre; menores de 18 anos somente acompanhados dos responsáveis legais
  • Crianças: entrada gratuita até 11 anos
  • Passaporte SPOF 2026: R$ 550, com R$ 500 em crédito de consumo
Acompanhe tudo sobre:FestivaisIbirapuera

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