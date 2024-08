Kopenhagen lança novos sabores de Língua de Gato em mega campanha (e alfineta Cacau Show)

Pela primeira vez em cinco anos, a Kopenhagen retornou à TV aberta, agora, com um comercial estrelado pelo ator Cauã Reymond para lançar uma mega campanha de Língua de Gato, que ganhou duas novas versões recheadas pela primeira vez em mais de 70 anos.

A ação, que contou com investimento de R$ 5,6 milhões, visa reforçar a associação da imagem de Língua de Gato à Kopenhagen, uma vez que a marca do Grupo CRM disputa o uso do nome do chocolate com a Cacau Show. A ação judicial, movida pela All Show, quer que outras chocolatarias utilizem o termo em seus produtos. A decisão de primeira instância determinou o fim da exclusividade, mas a Kopenhagen já entrou com recurso.

"Língua de Gato é um dos carros-chefe da Kopenhagen, sendo o chocolate mais querido e procurado por nossos consumidores. Essa submarca é uma verdadeira fortaleza, e com a 'Temporada Língua de Gato', buscamos trazer frescor e criar novas oportunidades de combinações, sem perder a essência e seguindo fielmente a receita original, que só a Kopenhagen tem", diz Maricy Gattai, diretora executiva da marca.

As novas versões da Língua de Gato chegam nos sabores frutas vermelhas e avelã. Além disso, as mais de 700 lojas da rede oferecerão três sobremesas exclusivas para complementar a experiência: Mousse Brownie Língua de Gato, Sundae Língua de Gato e MilkShake Língua de Gato.

Além do comercial na TV com Cauã Reymond, embaixador e parceiro de longa data da marca, a campanha "Só Língua de Gato Kopenhagen é Língua de Gato - A Força de um Ícone" será promovida nas redes sociais por Chay Suede e um grupo de influenciadores. O time inclui Thai de Melo (foto), Letícia Ribeiro, Francesca, Ju Ferraz, Lẩu Miranda, Ju Nolasco e Vit Fiore.

Aumento de 90% das vendas

A Kopenhagen tem dois grandes períodos sazonais, Páscoa e Natal, que representam cerca de 30% do faturamento anual cada um. Para criar campanhas proprietárias e aumentar o fluxo nas lojas, lançou duas grandes campanhas, com investimentos significativos e edições limitadas.

A primeira campanha, 'Temporada Nhá Benta', realizada entre maio e julho deste ano, registrou um aumento de 95,5% no volume de vendas em comparação ao ano anterior. Os novos sabores do produto representaram mais de 40% do faturamento da categoria, enquanto as sobremesas Nhá Benta corresponderam a 35% do valor total do segmento. Além disso, no período, o e-commerce cresceu 165%.

Para a 'Temporada Língua de Gato', a marca investiu R$ 5,6 milhões, um aumento de 205% em relação ao ano anterior, com a expectativa de gerar três vezes mais impactos durante o período da campanha, que começou em 1 de agosto e vai até 1 de setembro. Os canais de mídia utilizados são TV, Google, Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest, iFood, Rappi e Bing.

Segundo a empresa, as ações de marketing devem atingir cerca de 600 milhões de pessoas e gerar 700 mil acessos ao site durante o período da campanha. A expectativa é de um aumento de 90% nas vendas das lojas existentes. O crescimento total projetado para Língua de Gato é de 150%, enquanto para os tabletes é de 50%.

Desde 2020, a Kopenhagen vendeu mais de 4 milhões de unidades de Língua de Gato. Embora a marca não tenha divulgado o faturamento, a última projeção, após a aquisição pela multinacional Nestlé, é de alcançar mais de R$ 2 bilhões em 2024, alta de cerca de 15% em relação à receita de 2023.

