Cervejarias brasileiras conquistam ouro em mais de 45 categorias de premiação internacional

O concurso World Beer Awards 2025, realizado em Londres, teve forte presença da cervejaria brasileira em seu ranking de premiados. Com ouro em mais de 45 categorias de cervejas, marcas como a Cerveja Stannis, Therezópolis, Ashby, Baden Baden e Opa Bier foram premiadas com diversos produtos.
Algumas marcas amplamente conhecidas e consumidas por brasileiros, como Brahma, Bohemia, Eisenbahn e Caracu também conquistaram ouro. Até alguns produtos desvalorizados pelo público nacional, como a Skol tradicional, conseguiram prata ou bronze no World Beer Awards 2025
Competindo com indústrias tradicionais da cervejaria, como a alemã e a britânica, o Brasil foi premiado em uma ampla gama de categorias. A presença brasileira mostra um mercado diverso, criativo e de alta qualidade.
Destaques
A Cerveja Stannis conquistou ouro em nove categorias com os produtos: Antonieta Porter, Dear Paula, Magical Conceição, Oma Lila, Red Sönja, Scarlett Flanders, Mother Gaia, Goddess Calíope e Alma Mater.
Já a Xaraés tem quatro produtos premiados com ouro, nas categorias Classic Pilsener, IPA American Style, Light e American Style Pale Ale.
Uma surpresa é a presença de um queridinho dos bares brasileiros, a Brahma Duplo Malte, que conseguiu ouro na categoria International Lager.
Confira todas as cervejas que conquistaram ouro
- Categoria Flavoured Stout & Porter: Cerveja Stannis - Antonieta Porter 5.2%
- Categoria Flavoured Wild & Sour Beer: Sampler Love Hurts 3.7%
- Categoria Fruit & Vegetable: Baden Baden Passion 5.7%
- Categoria Radlers & Beer Mixes: Opa Bier Radler 2.3%
- Categoria Smoke: Cervejaria Salva Salva D’ Ouro Bacon 6.5%
- Categoria Wood Aged: Daoravida Terminus 2025 15.2%
- Categoria IPA American Style: Cerveja Stannis Dear Paula 6.5%
- Categoria IPA American Style: Cervejaria Xaraés IPA 6.4%
- Categoria English Style: Therezópolis Jade 6.5%
- Categoria Imperial/Double/Dipa: Cerveja Stannis Magical Conceição 7.5%
- Categoria Milkshake IPA/New England IPA: Noi Nuova Terra 6.4%
- Categoria Session: Brotas Beer La Axarca 5%
- Categoria Bock: Therezópolis Rubine 6.5%
- Categoria Classic Pilsener: Cervejaria Xaraés Premium Lager 5%
- Categoria Czech Style Pale: Opa Bier Merecida 5%
- Categoria Dark Lager: Therezópolis Ebenholz 5.5%
- Categoria Helles/Münchner: Therezópolis Gold 5%
- Categoria Hoppy Pilsener: Opa Bier Hop Lager 5.5%
- Categoria International Lager: Breedom Lager 4.8%
- Categoria International Lager: Brahma Duplo Malte 4.7%
- Categoria Light: Cervejaria Xaraés Low Carb 4%
- Categoria Seasonal: Oktoberfestbier/Märzen: Cerveja Stannis Oma Lila 8%
- Categoria Vienna: Big John Vienna Lager 4.8%
- Categoria Zwickl/Pale Kellerbier: Eisenbahn Pilsen Unfiltered 4.8%
- Categoria Flavoured: Sim! Cerveja Sem Álcool Coffee Dry Stout 0.3%
- Categoria Amber (Incl. Irish Reds): Cerveja Stannis Red Sönja 5%
- Categoria American Style Pale Ale: Cervejaria Xaraés APA 5.4%
- Categoria Bitter Over 5.5%: Ashby British Strong Ale 5.8%
- Categoria Brazilian Pale Ale: Cervejaria Salva American Pale Ale 5.3%
- Categoria Cream Ales: Cervejaria Salva Premium Lager 4.8%
- Categoria English Style Pale Ale: Bohemia 838 5.3%
- Categoria Catharina Sour: Opa Bier Catharina Sour Morango E Maracujá 4%
- Categoria Flanders Red Ale: Cerveja Stannis Scarlett Flanders 5%
- Categoria Fruit Lambic: Cerveja Stannis Mother Gaia 6.2%
- Categoria Lambic: Cerveja Stannis Goddess Calíope 6.2%
- Categoria Sour & Wild Ale: Cerveja Stannis Alma Mater 6.2%
- Categoria Experimental: Daoravida Terminus 2024 14%
- Categoria Gluten-free: Opa Bier German Lager Sem Glúten 4.6%
- Categoria Grape Ale: Leopoldina Italian Grape Ale Gewurztraminer 8%
- Categoria Grape Ale: Leopoldina Italian Grape Ale Sauvignon Blanc 9%
- Categoria Strong Porter: Faroeste Emma Blackberry 8.5%
- Categoria Sweet Stout: Caracu Sweet Stout 5.4%
- Categoria Bavarian Style Hefeweiss: Eisenbahn Weizenbier 4.8%
- Categoria Belgian Style Witbier: Flamingo Beer & Co. Witbier 5%
- Categoria Strong: Ashby Weiss 6.7%