Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Cervejarias brasileiras conquistam ouro em mais de 45 categorias de premiação internacional

O World Beer Awards 2025 teve presença forte de cervejas brasileiras entre seus premiados com ouro, entre elas marcas conhecidas como Brahma, Bohemia, Eisenbahn e Caracu

Cervejas: os rótulos de inverno não precisam ser consumidos tão gelados quanto as cervejas tradicionais. (Blank Archives/Getty Images)

Cervejas: os rótulos de inverno não precisam ser consumidos tão gelados quanto as cervejas tradicionais. (Blank Archives/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 17h58.

O concurso World Beer Awards 2025, realizado em Londres, teve forte presença da cervejaria brasileira em seu ranking de premiados. Com ouro em mais de 45 categorias de cervejas, marcas como a Cerveja Stannis, Therezópolis, Ashby, Baden Baden e  Opa Bier foram premiadas com diversos produtos.

Algumas marcas amplamente conhecidas e consumidas por brasileiros, como Brahma, Bohemia, Eisenbahn e Caracu também conquistaram ouro. Até alguns produtos desvalorizados pelo público nacional, como a Skol tradicional, conseguiram prata ou bronze no World Beer Awards 2025

Competindo com indústrias tradicionais da cervejaria, como a alemã e a britânica, o Brasil foi premiado em uma ampla gama de categorias. A presença brasileira mostra um mercado diverso, criativo e de alta qualidade.

Destaques

A Cerveja Stannis conquistou ouro em nove categorias com os produtos: Antonieta Porter, Dear Paula, Magical Conceição, Oma Lila, Red Sönja, Scarlett Flanders, Mother Gaia, Goddess Calíope e Alma Mater.

Já a Xaraés tem quatro produtos premiados com ouro, nas categorias Classic Pilsener, IPA American Style, Light e American Style Pale Ale.

Uma surpresa é a presença de um queridinho dos bares brasileiros, a Brahma Duplo Malte, que conseguiu ouro na categoria International Lager.

Confira todas as cervejas que conquistaram ouro

  • Categoria Flavoured Stout & Porter: Cerveja Stannis - Antonieta Porter 5.2%
  • Categoria Flavoured Wild & Sour Beer: Sampler Love Hurts 3.7%
  • Categoria Fruit & Vegetable: Baden Baden Passion 5.7%
  • Categoria Radlers & Beer Mixes: Opa Bier Radler 2.3%
  • Categoria Smoke: Cervejaria Salva Salva D’ Ouro Bacon 6.5%
  • Categoria Wood Aged: Daoravida Terminus 2025 15.2%
  • Categoria IPA American Style: Cerveja Stannis Dear Paula 6.5%
  • Categoria IPA American Style: Cervejaria Xaraés IPA 6.4%
  • Categoria English Style: Therezópolis Jade 6.5%
  • Categoria Imperial/Double/Dipa: Cerveja Stannis Magical Conceição 7.5%
  • Categoria Milkshake IPA/New England IPA: Noi Nuova Terra 6.4%
  • Categoria Session: Brotas Beer La Axarca 5%
  • Categoria Bock: Therezópolis Rubine 6.5%
  • Categoria Classic Pilsener: Cervejaria Xaraés Premium Lager 5%
  • Categoria Czech Style Pale: Opa Bier Merecida 5%
  • Categoria Dark Lager: Therezópolis Ebenholz 5.5%
  • Categoria Helles/Münchner: Therezópolis Gold 5%
  • Categoria Hoppy Pilsener: Opa Bier Hop Lager 5.5%
  • Categoria International Lager: Breedom Lager 4.8%
  • Categoria International Lager: Brahma Duplo Malte 4.7%
  • Categoria Light: Cervejaria Xaraés Low Carb 4%
  • Categoria Seasonal: Oktoberfestbier/Märzen: Cerveja Stannis Oma Lila 8%
  • Categoria Vienna: Big John Vienna Lager 4.8%
  • Categoria Zwickl/Pale Kellerbier: Eisenbahn Pilsen Unfiltered 4.8%
  • Categoria Flavoured: Sim! Cerveja Sem Álcool Coffee Dry Stout 0.3%
  • Categoria Amber (Incl. Irish Reds): Cerveja Stannis Red Sönja 5%
  • Categoria American Style Pale Ale: Cervejaria Xaraés APA 5.4%
  • Categoria Bitter Over 5.5%: Ashby British Strong Ale 5.8%
  • Categoria Brazilian Pale Ale: Cervejaria Salva American Pale Ale 5.3%
  • Categoria Cream Ales: Cervejaria Salva Premium Lager 4.8%
  • Categoria English Style Pale Ale: Bohemia 838 5.3%
  • Categoria Catharina Sour: Opa Bier Catharina Sour Morango E Maracujá 4%
  • Categoria Flanders Red Ale: Cerveja Stannis Scarlett Flanders 5%
  • Categoria Fruit Lambic: Cerveja Stannis Mother Gaia 6.2%
  • Categoria Lambic: Cerveja Stannis Goddess Calíope 6.2%
  • Categoria Sour & Wild Ale: Cerveja Stannis Alma Mater 6.2%
  • Categoria Experimental: Daoravida Terminus 2024 14%
  • Categoria Gluten-free: Opa Bier German Lager Sem Glúten 4.6%
  • Categoria Grape Ale: Leopoldina Italian Grape Ale Gewurztraminer 8%
  • Categoria Grape Ale: Leopoldina Italian Grape Ale Sauvignon Blanc 9%
  • Categoria Strong Porter: Faroeste Emma Blackberry 8.5%
  • Categoria Sweet Stout: Caracu Sweet Stout 5.4%
  • Categoria Bavarian Style Hefeweiss: Eisenbahn Weizenbier 4.8%
  • Categoria Belgian Style Witbier: Flamingo Beer & Co. Witbier 5%
  • Categoria Strong: Ashby Weiss 6.7%
Acompanhe tudo sobre:Cervejas

Mais de Casual

A arte de escrever com uma caneta Montblanc. Mas agora em uma tela digital

Os planos do Club Med para transformar Gramado em uma 'Disney World'

Titanic: exposição com 150 artefatos originais do navio estreia em São Paulo

O esporte que se conecta com natureza e pode faturar mais de R$ 13,4 bi até 2030

Mais na Exame

Carreira

O novo poder em dobro: por que empresas estão adotando dois líderes no topo

Política

Eduardo Bolsonaro critica Tereza Cristina após defesa de Tarcísio, Ratinho ou Michelle em 2026

Mundo

Justiça do Peru libera Dina Boluarte para deixar o país apesar de investigações

Future of Money

Mais que o PIB global: empresa 'cria' US$ 300 trilhões em dólar digital e intriga mercado