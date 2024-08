Sorvetes brasileiros estão entre os 100 melhores do mundo

Sorvetes brasileiros entraram para a lista dos melhores do mundo, de acordo com o ranking 100 Most Iconic Ice Cream, do guia internacional TasteAtlas.

Os sabores de açaí, da sorveteria Cairu, em Belém, no Pará, e o de tapioca, da Da Ribeira, em Salvador, na Bahia, entraram para a lista pelo segundo ano consecutivo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A Sorveteria mais tradicional da cidade. (@sorveteriadaribeira)



O ministro do Turismo do Brasil, Celso Sabino, comemorou a conquista e disse que esse reconhecimento incentiva o turismo como um todo. “Os turistas que viajam pelo Brasil têm o privilégio de conhecer e aproveitar sabores únicos”, disse em nota para a imprensa.

“A qualidade da nossa gastronomia é um dos fatores impulsionadores para o turismo nacional, além de atrair turistas estrangeiros, e ter esse reconhecimento só reafirma isso”, completou.

Os famosos gelatos da Itália e dos Estados Unidos dominaram o ranking. Além deles, a lista contou ainda com sorveterias de Argentina, França, Austrália, Áustria, Inglaterra, Alemanha, Grécia, Hungria e Índia. Ao todo, 31 países apareceram no ranking.