As 7 tendências que vão guiar o design em 2026, segundo o Canva

O Canva divulgou seu relatório anual de Tendências para 2026, mapeando padrões visuais identificados a partir de mais de um bilhão de designs criados mensalmente na plataforma e de uma pesquisa com 1.000 criadores no Brasil e nos Estados Unidos.

O estudo indica que a adoção acelerada da inteligência artificial, combinada ao desejo de manter autenticidade e autonomia criativa, deve orientar as principais escolhas estéticas do próximo ano.

Lançado em 2013, o Canva opera em mais de 190 países e reúne uma comunidade global de mais de 260 milhões de usuários, incluindo profissionais de marketing, designers, educadores e 95% das empresas da Fortune 500.

Segundo o levantamento da plataforma, 2026 será marcado pela “imperfeição no design”, com maior busca por processos híbridos entre automação e expressão pessoal. “É um momento em que os criadores querem equilibrar eficiência e autoria”, diz o relatório.

O Brasil aparece como um dos mercados mais engajados no uso de IA: 99% dos criadores afirmam já usar ferramentas generativas, e quase metade utiliza esses recursos diariamente. A percepção também é favorável: 90% dos entrevistados brasileiros dizem estar otimistas em relação ao conteúdo produzido por IA.

Entre quem avalia as criações geradas por esses modelos, 79% descrevem esse conteúdo como interessante, 66% como inspirador e 45% como empolgante.

Para 74% dos participantes, 2026 representará um período de retomada do controle criativo. “Os brasileiros seguem abertos à experimentação e descrevem os resultados da IA como criativos, de alta qualidade e confiáveis”, afirma o relatório.

Esse movimento explica por que duas tendências — Distorção do Real e Prompt no Parquinho — aparecem como destaque local para 2026, ambas com 21% de preferência entre os criadores do país.

O relatório também mostra crescimento consistente nas buscas por estéticas que misturam nostalgia, visual editorial, texturas artesanais e linguagem inspirada em softwares antigos.

Para facilitar o uso das tendências no cotidiano de equipes e criadores, o Canva também lança o Kit de Tendências 2026, que reúne modelos de design para redes sociais, apresentações, vídeos, sites e projetos de marca. “Nosso objetivo é dar às pessoas ferramentas práticas para aplicarem essas estéticas em trabalhos profissionais e pessoais”, afirma a empresa.

Relatório do Canva destaca tendências que devem orientar produções visuais em 2026 (Divulgação)

Veja as 7 tendências mapeadas pelo Canva para 2026:

1. Distorção do Real

Onde o real e o surreal se encontram. A tendência em destaque para 2026 adota composições hiper-realistas, uma estética sombria e espaços liminares que confundem os limites entre o real e o sintético.

Ela reflete a influência crescente da IA e um interesse cada vez maior pelo inesperado. Essa tendência indica um fascínio por espaços transitórios e intermediários vistos como uma nova linguagem visual.

As buscas relacionadas a estéticas “liminar” e “sombria” cresceram mais de 200% de um ano para outro, atraindo mais de 2 milhões de visualizações no Canva.

2. Prompt no Parquinho

Criatividade digital divertida e lo-fi. Essa tendência transforma interfaces retrô, menus suspensos, planilhas e ferramentas digitais simples em elementos de design expressivos. Ela é especialmente popular em conteúdo para redes sociais, ilustrações e vídeos.

As buscas por estética lo-fi, colagens em movimento e imagens retrô aumentaram mais de 45% no geral, gerando mais de 60 mil buscas. Os termos de busca mais populares incluem: “estética lo-fi” (+500%), “animação para visualização de dados” (+200%) e “sobreposição de vídeo” (+60%).

3. Vibe Editorial

Design editorial inspirado em fanzines para a era digital. A Vibe Editorial reúne layouts editoriais, cultura de fanzines e composições no estilo painel semântico, combinando estrutura e criatividade expressiva.

As buscas por “fanzine”, “Substack” e “painel semântico” aumentaram 85% de um ano para outro, gerando mais de 78 milhões de impressões

4. Texturização

Identidade visual tátil e artesanal. A texturização destaca a crescente demanda por profundidade, tatilidade e design sensorial por meio de granulados, texturas, tons neutros e elementos visuais que parecem feitos à mão.

As buscas por “layouts editoriais”, “fundos suaves e neutros” e “design tátil” aumentaram 30% de um ano para outro, gerando cerca de 16 milhões de impressões.

5. Bagunça do Bem

Estéticas de scrapbook, faça você mesmo e recorte e cole. Essa tendência explora a nostalgia e o charme imperfeito da criatividade artesanal, misturando texturas de papel, adesivos e anotações pessoais.

As buscas por designs estilo scrapbook e faça você mesmo aumentaram 90% de um ano para outro, superando 1 milhão de impressões.

6. Modo Não Perturbe

Menos ruído, mais intenção. Em resposta à fadiga digital, essa tendência foca em designs com um visual limpo, amplo espaço em branco e tipografia atemporal. Ela representa o retorno à tranquilidade, à clareza e ao propósito. Particularmente relevante em apresentações, branding e materiais profissionais.

As buscas por “layout limpo”, “serifa” e “branding simples” cresceram mais de 50% em relação ao ano anterior, atingindo mais de 45 milhões de impressões em toda a plataforma.

7. Clube do Drama

Vida cotidiana, mas com um toque cinematográfico. Essa tendência traz emoções, narrativas e teatralidade para os designs. Ela se destaca por uma iluminação tênue, tipografia expressiva e composições que parecem cenas de um filme. E está impulsionada pelo desejo de conectar, contar histórias e escapar de uma realidade cada vez mais complexa.

As buscas por itens relacionados aumentaram quase 30% de um ano para outro, gerando mais de 1,7 milhão de impressões.