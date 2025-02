8 em 10 profissionais usam IA nas estratégias de marketing, aponta pesquisa do IAB Brasil

Uma pesquisa do IAB Brasil, em parceria com a Nielsen, indica que 80% dos profissionais de marketing de diversas empresas no Brasil utilizam inteligência artificial (IA) em suas estratégias.

O estudo "Decodificando os desafios da IA no mercado de publicidade digital", que fornece uma visão abrangente de como as organizações estão se beneficiando dessas tecnologias emergentes, aponta que 80% dos respondentes observaram aumento na eficiência do trabalho, enquanto 68% registraram maior velocidade nos processos.

A maioria (74%) dos entrevistados está nos primeiros anos de uso da tecnologia, sendo que 41% a utilizam há apenas um a dois anos. Entre os principais benefícios relatados, além da promoção de eficiência e agilidade, estão a tomada de decisão mais assertiva (49%), a redução de custos (37%) e a melhora na experiência do cliente (34%).

“A IA está transformando o marketing de forma profunda e abrangente. As empresas que souberem aproveitar o potencial da tecnologia estarão mais bem posicionadas para competir no mercado e construir relacionamentos duradouros com seus clientes”, diz Denise Porto Hruby, CEO do IAB Brasil.

A aplicação mais comum da IA no marketing digital é a criação de conteúdo (71%), seguida da análise de dados e insights (68%) e da otimização de campanhas (53%). O uso também se estende à automação de marketing, chatbots e segmentação de audiências, evidenciando uma demanda por soluções que melhorem a personalização e a comunicação com os consumidores.

Para Sabrina Balhes, managing director da Nielsen Brasil, o levantamento demonstra que a IA pode, de fato, estimular a criatividade, permitindo que as marcas testem novas abordagens de comunicação e se aproximem de seus consumidores de maneira mais ágil.

"No entanto, é fundamental supervisionar cuidadosamente o uso intensivo da IA para evitar que a mensagem se torne mecânica ou robótica, o que pode provocar o efeito oposto ao desejado."

O levantamento ainda aponta que 44% dos entrevistados planejam aumentar o investimento em IA em 2025, enquanto 43% ainda não definiram a alocação de recursos para a tecnologia no próximo ano. Isso, conforme a análise, reflete uma confiança crescente na tecnologia e em sua capacidade de gerar resultados, especialmente na melhoria da comunicação e no fortalecimento das relações com os consumidores.

A pesquisa foi realizada com 106 respondentes associados ao IAB Brasil. Destes, 93 indicaram utilizar IA em suas empresas e responderam às questões sobre suas percepções e desafios no uso da tecnologia. A coleta de dados ocorreu entre 4 de novembro e 6 de dezembro de 2024. O estudo completo está disponível aqui.