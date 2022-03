Ar-condicionado do Mickey? Samsung lança edição limitada do WindFree

Pensar em produtos para crianças é, quase sempre, sinônimo de lembrar de brinquedos, roupas, videogames. Na decoração, a cor do quarto, estampas e móveis também podem ser os primeiros a vir à mente – enquanto o ar-condicionado ocupa um papel quase trivial em meio ao ambiente dos pequenos. Mas, e se esse produto tivesse uma função lúdica? Pensando nisso, a Samsung desenvolveu em parceria com a Disney uma nova versão do ar-condicionado WindFree (sem vento direto, como o próprio nome já diz).

O modelo, lançado nesta segunda (7), segue os mesmos padrões de consumo de energia da versão tradicional – 77% menor do que a do modelo convencional da marca – com o adicional de trazer um nível de ruído mínimo, pensado justamente para o quarto de crianças e bebês. Além disso, os clientes poderão contar com duas opções de painel frontal: uma com ilustrações de personagens da Disney, e outra totalmente branca, para que o consumidor não fique refém da imagem infantil conforme os pequenos crescem.

Além da economia de energia, o aparelho também conta com filtro antibacteriano – fator valorizado durante a pandemia, em que a qualidade do ar se tornou uma prioridade para pessoas e empresas. De olho nisso, a Samsung aumentou em 341% o faturamento com a categoria topo de linha entre janeiro e novembro de 2021, na mesma comparação com 2020. A nova versão, em parceria com a Disney, deve custar R$ 2.564,00.

“Oferecer um modelo de ar-condicionado com design inspirado nos personagens da Disney dá aos nossos consumidores a opção de tornar seus espaços ainda mais personalizados e lúdicos”, diz Thiago Dias, diretor da divisão de ar-condicionado da Samsung Brasil.

O primeiro modelo WindFree foi lançado em 2017 e, a versão atual com todos os recursos, foi colocada à venda pela primeira vez em 2020. Em 2021, o mercado de ar-condicionado inverter cresceu cerca de 9% no mundo e a Samsung registrou aumento de 27% na categoria, segundo a GfK. O lançamento é, portanto, mais uma forma de completar a estratégia de liderança em 2022.

