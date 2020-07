Apple mostra perrengues do home office em novo comercial

Em 2019, a Apple lançou um comercial que mostrava os desafios do processo criativo e do brainstorming em uma equipe que queria revolucionar o formato das caixas de pizza.

Agora, durante a pandemia, as mesmas figuras de “The Underdogs” tentam outro desafio criativo, mas desta vez em home-office. E não é nada fácil.

Tanto em The Undergogs, que pode ser traduzido como “Os perdedores”, como em The whole working-from-home thing, que podemos entender como “A coisa toda de trabalhar em casa”, a Apple aposta em mostrar como seus gadgets podem fazer a diferença no trabalho em equipe.

iPads, Macbooks, iPhones e iWatches de última geração são usados por uma equipe que enfrenta grandes dificuldades no desenvolvimento de produto, com o agravante de eles não poderem se encontrar.

No comercial, situações que viraram clichê durante a pandemia são retratadas: o gato de estimação como companhia, as crianças em casa e as roupas de moletom como um estilo padrão desse “novo normal”. Tudo para conseguir apresentar bem um produto após seu desenvolvimento.

Veja o comercial abaixo: