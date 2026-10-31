5 campanhas para conferir — especial Halloween

Aos poucos, o Halloween deixa de ser apenas uma festa temática importada da cultura americana e ganha espaço no calendário comercial brasileiro. A data já movimenta categorias como doces, fantasias e decoração, mas também passou a interessar a marcas de setores que não têm ligação direta com a comemoração. Algumas pesquisas indicam que em 2026, mais da metade dos brasileiros concordam que a celebração deixou de ser voltada principalmente às crianças e vem conquistando jovens e adultos.

Esse espaço crescente ajuda a explicar por que empresas de diferentes segmentos passaram a usar o Halloween como gancho para campanhas, conteúdos e promoções. Neste ano, as ações vão de collabs com personalidades e narrativas de terror a brincadeiras com situações cotidianas.

Confira as cinco campanhas que chamaram a atenção da EXAME nesse Dia das Bruxas.

O susto de Ary Fontoura

O Sem Parar escalou Ary Fontoura para protagonizar “O Susto Para Aqui”, campanha que usa elementos de filmes de terror para falar dos imprevistos enfrentados por motoristas. No vídeo, o ator encontra um lobisomem em uma estrada e precisa recorrer ao SuperApp da marca para acionar serviços de assistência. A ação inclui vídeos para redes sociais, parcerias com influenciadores e ativações em São Paulo, incluindo uma loja ambientada para o Halloween na Castello Branco.

Casas 'bem assombradas'

O QuintoAndar lançou “Casas Bem Assombradas”, campanha criada pela Fbiz que usa inteligência artificial para contar histórias de fantasmas apegados aos imóveis onde vivem. Nos filmes, os personagens brincam com o medo de mudar de casa e enfrentar a burocracia do processo. A campanha parte de situações cotidianas para explorar o humor sobrenatural e reforçar a proposta de simplificar a busca por moradia.

O medo das baratas

A Baygon lançou “Até as baratas vão ter medo de barata”, campanha criada pela Ogilvy e que transforma o medo humano desses insetos em uma história de terror para eles próprios. O principal filme é um curta musical que apresenta o inseticida como o pesadelo das baratas. A ação também inclui ativações com influenciadores e peças de mídia out of home.

Bikes econstadas

A Caloi aproveitou o Halloween para lançar “O Encosto”, curta de terror criado pela D’OM que transforma bicicletas esquecidas em casa em personagens de uma história assustadora. O filme mostra modelos de diferentes gerações da marca abandonados em ambientes escuros, acumulando poeira e histórias não vividas. Com a provocação “Não deixe sua bike virar encosto”, a campanha integra a plataforma “Pedal para Todos” e incentiva o público a tirar a bicicleta da garagem e voltar a pedalar.

O pesadelo de cada signo

O Bob’s escalou Márcia Sensitiva para uma collab de Halloween que mistura astrologia, humor e terror. Em uma série de conteúdos para Instagram e TikTok, Márcia brinca sobre quais são os pesadelos de cada signo. A ideia é conectar os medos para com o consumo do Milk Shake Crocante. Criada pela Artplan, a campanha tem ainda outros filmes com a temática, além de um cupom de desconto para quem comentar um emoji de palhaço na publicação oficial da marca.