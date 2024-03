Bob’s em obras: rede investe em reforma de lojas e expansão em SP para faturar R$ 1,5 bi em 2024

A rede brasileira de fast-food Bob's vai trabalhar com duas metas em 2024: conseguir reformar pelo menos 70% das lojas e abrir novas unidades no estado de São Paulo. Para isso, a rede vai desembolsar R$ 100 milhões em subsídios e redução de taxas para franqueados. "Viramos um grande canteiro de obras", brinca o diretor geral Antônio Detsi.

Com faturamento bilionário e mais de 1.000 lojas em operação, o Bob's teve que tomar uma decisão difícil no último ano: escolher entre a abertura de novas lojas ou priorizar a reforma de grande parte das unidades em operação.

De tempos em tempos, é comum que as franquias atualizem o modelo das lojas, reformando unidades e abrindo novas operações com o novo modelo. No caso do Bob's, o imbróglio aconteceu pela falta de fornecedores. "Não tínhamos fornecedores o suficiente para reformar e abrir novas operações no Brasil todo", explica Detsi.

A rede presente em 250 cidades brasileiras decidiu priorizar a reforma de lojas em operação, o que retardou, em parte, o crescimento da rede. No último ano, 139 novos contratos foram fechados, mas apenas 75 lojas foram inauguradas. As outras foram postergadas para este ano. Com aumento tímido no número de franquias, o Bob's cresceu 8% e a receita chegou a R$ 1,4 bilhões. Para 2024, a expectativa é chegar em R$ 1,5 bilhões.

Bob's Conecta e a reforma das lojas

Reformar centenas de lojas não é uma tarefa simples, ainda mais em cidades pequenas no interior do Brasil, com 80 mil habitantes, como é característico da rede.

"O Bob's é conhecido por apostar em cidades menores e, muitas vezes, apresentar o franchising a novas regiões brasileiras", diz Detsi.

A falta de fornecedores atrasou (ainda mais) o plano criado em 2021 para implementar o Bob's Conecta, que traz um olhar mais digital para as mais de 1.000 unidades da rede, com totens de autoatendimento, wifi e espaços instagramáveis.

"Em 2023 trabalhamos no desenvolvimento de novos fornecedores regionais, o que nos garante melhores condições para avançar na implementação do novo modelo de loja neste ano", diz o diretor.

Detsi explica que não houve investimento financeiro nos fornecedores regionais, mas que o Bob's atuou como uma espécie de consultora, aproximando as empresas de bancos, entendendo as possibilidades de crédito e expansão da produção. "O varejo tem esse papel de apoiar o desenvolvimento da indústria nacional", diz.

A iniciativa foi um grande "ganha-ganha". Fornecedores cresceram com a demanda do Bob's e os franqueados conseguiram fretes e impostos menores por conta do desenvolvimento da produção local.

Até dezembro de 2023, apenas 35% das lojas atuavam com o novo modelo de loja. Para acelerar a implementação em 2024, o Bob's criou o programa no qual oferece subsídio e redução de taxas para os franqueados que querem reformar suas unidades. O critério de seleção passa pela avaliação da operação. "Vamos priorizar lojas com excelência operacional. O programa tem duração de três anos, vamos acompanhar o desemprenho das unidades para manter o benefício", diz o diretor.

Basicamente, os franqueados vão pagar os fornecedores homologados e, como incentivo, o Bob's vai reduzir taxas participando indiretamente do pagamento da reforma das unidades. "Queremos 70% das unidades reformadas até o final do ano", diz o diretor.

700 lojas do Bob's em São Paulo

Bob's Conecta: 30% das lojas já operam no novo modelo (Bob's/Divulgação)

Entre as 20 maiores redes de franquias do Brasil, o Bob's quer ser mais assertivo em 2024 quando o assunto é abertura de novas unidades. O foco será a abertura de unidades em São Paulo. O estados está no radar de outras varejistas como a Oxxo, que já conta com 500 unidades na região.

"Hoje temos 116 pontos de vendas em São Paulo, o que é nada frente ao potencial do estado. Vemos mercado para abrir 700 lojas", diz Detsi.

Assim como o programa para reforma de unidades, o plano para novas franquias em São Paulo inclui taxas reduzidas e subsídios. "Queremos acelerar as reformas e novos negócios em São Paulo nos próximos cinco anos", diz.

Com o investimento na renovação das lojas e crescimento em São Paulo, o Bob's espera abrir 120 lojas, das quais 64 já foram contratadas no ano anterior, chegando a 1.165. Resta saber se o canteiro de obras do Bob's vai conseguir operar tantos projetos nos próximos meses.

