McDonald's lança novo menu com preços mais baixos em campanha com John Cena

O McDonald's lançou nesta terça-feira, 7, o McValue, um novo menu com preços mais baixos, inicialmente válido apenas para clientes nos Estados Unidos. A novidade, que foi anunciada no ano passado, é a primeira atualização na oferta de valor da marca desde 2018, quando itens estavam na faixa entre US$ 1 e US$ 3. As informações são do Adweek.

O McValue inclui um combo de refeição por US$ 5 (R$ 30, na cotação atual) e uma oferta no modelo ‘compre um, leve outro por US$ 1’, além de benefícios adicionais para usuários do aplicativo da marca.

A rede de fast food também firmou parcerias com 16 marcas, como Amazon Prime, YouTube, Tinder, Fandango e Lyft, para oferecer mais de US$ 3 milhões em ofertas promocionais nas primeiras semanas de 2025.

A campanha de marketing para divulgar o novo menu é estrelada pelo ator e ex-lutador John Cena. Criado pela agência Wieden+Kennedy New York, o filme mostra Cena refletindo sobre as promoções do McDonald's, com um cenário de pôr do sol e golfinhos saltando do oceano.

Ele ainda aparecerá em mais conteúdos nas redes sociais da marca. Além disso, franqueados do McDonald's nos EUA irão oferecer promoções especiais em suas comunidades.

McValue busca reforçar estratégia de valor

De acordo com o portal Adweek, o McDonald's lançou o McValue com o objetivo de restaurar sua reputação como destino de valor. Chris Kempczinski, CEO da McDonald's, destacou que a empresa está focada em oferecer uma experiência acessível e de qualidade aos clientes, em um momento em que muitos estão mais cautelosos com seus gastos (e após uma queda de 2,1% nas vendas internacionais devido à demanda fraca).

Nos Estados Unidos, onde a rede possui cerca de 13.500 restaurantes, o McDonald’s estendeu uma promoção de refeições a US$ 5 para atrair consumidores que relutam com o aumento dos preços de seus produtos. A estratégia mostrou sinais de sucesso: as vendas comparáveis nos EUA subiram 0,3% no terceiro trimestre, após uma queda no trimestre anterior.

O cliente compra um item do menu McValue pelo preço integral e pode adicionar outro item de sua escolha por US$ 1. (Reprodução)

No entanto, as vendas globais caíram 1,5% no terceiro trimestre, a maior queda em quatro anos, devido à demanda menor, refletindo um comportamento dos consumidores, que estão saindo menos para comer devido à inflação.

A marca também enfrentou um impacto negativo em sua imagem (e ações) devido a um surto de E.Coli relacionado às cebolas do Quarter Pounder, iniciado no final de setembro.

Uma pesquisa de 2024 do site LendingTree mostrou que 78% dos americanos passaram a enxergar o fast food como um luxo, devido à alta nos preços causada pelo aumento dos custos de mão de obra e ingredientes. Em resposta, redes como McDonald's, Burger King, Taco Bell, Wendy’s e Dunkin' têm apostado em promoções voltadas para o custo-benefício.