Ana Castela ganha boneca oficial em collab com a Novabrink

O crescimento do mercado de licenciamento no Brasil levou o setor de brinquedos a apostar com mais frequência em figuras da música e da internet. Depois da Xuxa, chegou a vez da 'Boiadeira' Ana Castela ganhar sua boneca oficial. A cantora sertaneja passa a integrar o portfólio de apostas 2025/2026 da Novabrink, dona das marcas Baby Brink, Rosita e Super Magia.

Antes de chegar ao varejo tradicional, o produto será vendido com exclusividade no Mercado Livre. A estratégia amplia a presença da artista — que reúne mais de 22,5 milhões de seguidores no Instagram — como marca no segmento de brinquedos e no entretenimento familiar, estendendo sua atuação para além das plataformas digitais.

Com 55 cm e figurino completo, incluindo chapéu, botas e tatuagens adesivas, a boneca traduz o estilo reconhecido da cantora sertaneja, que mantém forte diálogo com o público infantil e adolescente.

Para Ana Castela, a chegada ao universo dos brinquedos marca um novo momento da relação com os fãs. “Ver minha própria boneca ganhar vida é uma emoção enorme. Fico feliz em saber que as crianças vão poder brincar, cantar e criar histórias junto comigo. Cada detalhe foi pensado com carinho, do chapéu às botas, para que a boneca tivesse a minha cara e levasse um pedacinho do meu mundo para a casa de cada fã”, diz.

Boneca oficial de Ana Castela integra o portfólio 2025/2026 da Novabrink (Divulgação)

Na Novabrink, o lançamento integra a estratégia de trabalhar personalidades com alta presença digital e reconhecimento entre pais e filhos. Segundo Germano Brandino, diretor de marketing da empresa, a equivalência entre influência cultural e potencial de vendas tem guiado as apostas recentes.

“Transformar essa força em um produto oficialmente licenciado é um passo importante tanto para o mercado quanto para a marca”, afirma Brandino. “Trabalhamos em cada detalhe para entregar uma boneca que representasse a artista com autenticidade e identificação.”

Do lado do varejo online, o Mercado Livre usa a exclusividade como forma de antecipar lançamentos e reforçar sua presença em categorias ligadas ao entretenimento.

“A Ana Castela é um fenômeno cultural no Brasil. Para se ter uma ideia, no ano passado registramos quase 10 buscas por minuto pelo termo ‘Ana Castela’ em nosso marketplace”, afirma Tulio Landin, diretor sênior de marketplace do Mercado Livre. “Por isso, estamos muito animados em realizar o pré-lançamento de sua boneca em parceria com a Novabrink”, complementa.

O produto integra um ciclo de apostas que acompanha a crescente demanda do varejo por brinquedos licenciados, impulsionados pela nostalgia e pelo chamado público “kidult” — adultos que compram itens colecionáveis ou ligados à cultura pop. Marcas do setor têm respondido a esse movimento com categorias que extrapolam a brincadeira tradicional e tangibilizam universos narrativos de artistas, personagens e influenciadores.

De acordo com dados da Euromonitor International, o mercado global de brinquedos para adultos já movimenta mais de US$ 1 bilhão, e a tendência é de crescimento para os próximos anos. No Brasil, estima-se que perto de 10% dos brinquedos estejam contemplados nesse mercado.