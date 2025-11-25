Veja conserta tênis de graça em São Paulo — de qualquer marca

A Veja realizará na próxima sexta-feira, 28, das 17h às 19h, uma ação de reparos gratuitos para tênis de qualquer marca em sua loja na Oscar Freire, em São Paulo.

A iniciativa, batizada de Repair Friday, ocorre há três anos em cidades como Paris, Marselha, Bordeaux, Londres, Madri, Berlim, Nova York e Los Angeles, e chega pela primeira vez à capital paulista.

A marca franco-brasileira afirma trabalhar com a premissa de que “os tênis mais ecológicos são aqueles que a pessoa já usa” e, por isso, estruturou estações de conserto para prolongar a vida útil dos calçados. Segundo a Veja, a ação busca “oferecer uma alternativa ao consumismo excessivo” associado ao período da Black Friday.

Durante as duas horas de atendimento, sapateiros da marca farão reparos e limpeza de pares levados pelo público e demonstrarão ao vivo as técnicas utilizadas no processo.

O tempo de devolução varia conforme o diagnóstico de cada par e a demanda do dia. Os serviços são classificados de nível 1 a 4 — do reparo mais rápido à combinação de reparo e limpeza. Casos mais complexos serão avaliados individualmente.

Estação de conserto da Veja em São Paulo, onde o público poderá levar tênis de qualquer marca para reparos e limpeza (Divulgação)

De acordo com o World Footwear Yearbook, quase 24 bilhões de pares foram fabricados globalmente em 2024, e grande parte acaba descartada após pouco tempo de uso. A Veja destaca que, enquanto o hábito de consertar diminui, as habilidades dos sapateiros também deixam de ser valorizadas.

A marca informa que, desde 2020, suas estações já restauraram mais de 50 mil pares de todas as marcas, muitos deles considerados irrecuperáveis por consumidores. Na loja de São Paulo, inaugurada em junho deste ano, 278 pares já foram reparados. A Repair Friday será realizada simultaneamente em todas as estações globais da marca.

Reparos gratuitos e a estratégia de marca da Veja

A Repair Friday sintetiza a lógica central da Veja: usar ações concretas para comunicar valores, sem recorrer à publicidade tradicional. Conforme mostrou a EXAME, a marca baseia sua construção de imagem em práticas que reforçam sua cadeia produtiva, sua política dos “zeros” e a defesa do consumo consciente. Ao oferecer reparos gratuitos de tênis de qualquer marca, a ação amplia a ideia de que prolongar a vida útil do produto é parte do próprio modelo de negócios.

A iniciativa também reforça o que Sébastien Kopp descreve como “a alma do negócio”: transparência, relações de longo prazo e foco nos bastidores da produção. Na prática, a Repair Friday transforma o ato de consertar — que tende a desaparecer do cotidiano urbano — em ponto de contato com o público, gerando engajamento orgânico e conteúdo espontâneo, elementos centrais da comunicação da marca. Em vez de slogans ou campanhas, a Veja aposta em experiências reais que traduzem seu posicionamento socioambiental.

Com a expansão das estações de reparo pelo mundo e a inauguração da loja na Oscar Freire como espaço de convivência, a Repair Friday se encaixa na estratégia de criar uma comunidade em torno da marca. O serviço gratuito, a presença dos sapateiros e a conexão com temas como circularidade e impacto ambiental dialogam com o estilo de “marketing silencioso” da Veja — aquele em que o produto, sua cadeia e suas práticas substituem a publicidade como principal ferramenta de construção de marca.

Serviço

Repair Friday — reparos gratuitos de tênis de qualquer marca

Data: 28 de novembro

Horário: 17h às 19h

Local: Loja VEJA — Oscar Freire, 565, São Paulo

Serviços: Reparos e limpeza até o nível 4 (nível 1: reparos rápidos; nível 2: reparos simples; nível 3: reparos complexos; nível 4: reparo e limpeza). Reparos fora da classificação serão avaliados caso a caso.