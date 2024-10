Após esgotar em 24h, Estrela planeja aumentar produção de boneca da Xuxa, diz CEO

Uma das bonecas mais famosas dos anos 1990, a boneca da Xuxa, nos trajes que a apresentadora vestia no Show da Xuxa (1986), voltou recentemente às prateleiras. Mas o estoque durou pouco: na última sexta-feira, 27, a fabricante de brinquedos Estrela realizou o relançamento do brinquedo. A disponibilidade de compra do item, no entanto, durou menos de 24 horas no site da companhia.

O portal enfrentou instabilidade e chegou a sair do ar devido ao alto número de acessos. Após o esgotamento da primeira tiragem, de 1.500 unidades para colecionadores, com embalagens numeradas, a companhia planeja aumentar a produção da boneca que homenageia a rainha dos baixinhos. "Que privilégio fazer parte da infância de tanta gente do bem, não sei se mereço tanto. Gratidão por tanto amor e respeito. Espero levar boas energias para vocês que me levaram para casa", contou Xuxa Meneghel à EXAME.

Ainda que o produto esteja esgotado no site oficial da Estrela Brinquedos, quem não conseguiu comprar na primeira leva terá, em breve, mais uma chance. O CEO da companhia, Carlos Tilkian, planeja repor a boneca nas prateleiras. “Devido ao grande sucesso, já estamos planejando a produção de uma grande quantidade para atender a todos os fãs que gostariam de ter a boneca Xuxa", relatou ele à EXAME.

Questionado sobre o prazo, Tilkian ressaltou que "ainda não há data para reposição".

Não só para 'baixinhos'

Faz parte da estratégia da Estrela relançar sucessos de décadas passadas visando atingir, por via de gatilhos emocionais, um público nostálgico — os chamados ‘Kidults’, termo que vem do inglês e mescla as palavras 'crianças' com 'adultos'. Esse tipo de consumidor geralmente é solteiro ou faz parte de uma família sem filhos. Com maior renda familiar e menos gastos, estão dispostos a gastar para reviver a infância, formando um grupo-chave de compradores.

O segmento de brinquedos de colecionador tem crescido nos últimos anos. Segundo dados da Euromonitor International, o mercado global de brinquedos para adultos movimentou mais de US$ 1 bilhão (R$ 4,45 bilhões), e a tendência é de crescimento para os próximos anos. No Brasil, estima-se que perto de 10% dos brinquedos estejam contemplados nesse mercado.

Quem são os consumidores?

Dados da empresa de pesquisa americana Circana NPD Group mostram que a maioria dos consumidores desse mercado tem entre 18 e 24 anos (28%) e entre 25 e 34 anos (23%), seguidos por pessoas entre 35 e 44 anos (20%).

“Os kidults não são apenas jovens adultos, mas também pessoas na faixa dos 30 e 40 anos. Por isso, a comunicação deve ter foco e características específicas para atingir o target, que é muito diferente do universo infantil”, finaliza o CEO da Estrela.

