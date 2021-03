Americanas tem produtos com até 80% de desconto na Semana do Consumidor

Até o dia 17 de março, a Americanas promove a campanha "Semana do Consumidor: você com tuuudo!". Com sortimento de mais de 87 milhões de produtos, a marca preparou promoções e descontos de até 80% no app, site e nas mais de 1.700 lojas Americanas em todo o Brasil.

Gostaria de começar a guardar dinheiro e investir? Aprenda com a EXAME Academy

Nas lojas físicas, um dos destaques é o cashback de 50% no Cartão Xbox Game Pass Ultimate 3 meses, pagando com o super app Ame Digital*.

Entre as ofertas das linhas de eletrônicos e informática estão a Smart TV LG 60 4K UN7310PSC e o Tablet 8 GALAXY 32GB T290 PT Samsung. Os clientes ainda podem parcelar compras acima de R$499,90 nas lojas físicas da Americanas em até 10 vezes sem juros.

Quem preferir aproveitar a semana de promoções sem sair de casa, pode realizar seu pedido pelo app, site ou Whatsapp (21 4042-0321), com opções de retirada na loja mais próxima ou entrega com segurança e em casa, em até 3 horas (para pedidos realizados até às 16h).

A Americanas também promoverá uma mega live no próximo dia 15, às 19h, com o apresentador Rodrigo Faro. Transmitida pelo app e no YouTube da Americanas, a live será um mix de entretenimento e promoções especiais, além da oferta de cupons de desconto exclusivos em itens de diversas categorias.

Nas redes sociais, a campanha "Semana do Consumidor: você com tuuudo!" terá ativações com influenciadores digitais, além de posts com as principais ofertas do evento nos perfis oficiais da marca (@lojasamericanas e @americanascom).

*Promoção válida somente nas lojas físicas, entre os dias 11/03/21 e 15/03/2021, enquanto durarem os estoques. A compra só pode ser feita com cartão de crédito à vista pelo aplicativo da Ame. O crédito do cashback será creditado na conta Ame em até 7 dias.