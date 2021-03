Americanas aposta em Ana Hickmann para dar descontos para o home office

O e-commerce Americanas Empresas, voltado para negócios e microempreendedores individuais, lançou nesta semana uma campanha de ofertas voltado para pequenos empresários que desejam apoiar funcionários em tempos de home office forçado devido à pandemia.

Durante a campanha, a marca contará com grandes ofertas em notebooks, celulares, infoacessórios e mobiliário de escritório. Os produtos podem ser entregues diretamente na casa de cada funcionário.

Como estrela da campanha, a empresa chamou a apresentadora e modelo Ana Hickmann, que teve sua casa alçada ao estrelato nos últimos anos devido ao tamanho de sua sala de estar. A apresentadora virou meme ao postar uma foto em que aparecia fazendo um brinde de ano novo.

Após se tornar meme ao compartilhar uma foto de sua sala de estar, a casa da apresentadora Ana Hickmann voltará a ser tema na nova campanha. O público é convidado a conhecer o espaço de trabalho dela por meio de stories e publicações em suas redes sociais.

A Americanas Empresas, do grupo B2W, tem itens de suprimentos, como material de escritório, equipamentos de proteção e acessórios de informática e itens de maior valor, como de automação comercial e artigos para indústria.

Segundo o grupo Adventures, Inc, que formulou a estratégia de marketing da empresa, a ideia é focar onde a atenção das pessoas está e conduzir a marca no melhor caminho até elas. No momento, o home office e a casa são grandes fatores de atenção.