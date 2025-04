Amazon anuncia Book Friday para maio; veja datas e o ranking dos livros mais vendidos de 2024

A Book Friday da Amazon, que acontece anualmente desde 2014, se consolidou como o evento mais aguardado para quem é apaixonado por literatura. Este ano, a edição comemorativa, que ocorre entre 15 e 19 de maio, promete descontos de até 70% em livros e eBooks.

Além disso, a Amazon Brasil vai iniciar a festa antes da data oficial, com uma prévia de 8 a 14 de maio. Durante esse período, membros Prime terão acesso a descontos exclusivos de até 45% em livros, enquanto todos os usuários do aplicativo poderão aproveitar cupons especiais.

"Estamos muito animados em anunciar a 11ª edição da Book Friday, o maior evento do gênero com foco em livros e e-books e que já entrou no calendário dos leitores brasileiros. Inclusive, transcendeu fronteiras e inspirou a 'Amazon Book Sale' nos Estados Unidos, que começou no ano passado", ressalta Ricardo Perez, líder do negócio de livros da Amazon no Brasil.

E acrescenta: “Nesta edição, clientes de todo o país poderão aproveitar as melhores ofertas do ano em livros e eBooks, por meio de uma vasta seleção de obras e editoras, com entrega rápida que todos já conhecem”.

Além das ofertas especiais da Book Friday, os membros Prime poderão desfrutar de frete grátis e rápido, além de acesso a uma vasta seleção de eBooks, audiolivros, revistas, quadrinhos e mangás, todos inclusos na assinatura.

Em edições passadas, a Book Friday foi marcada por grandes sucessos de venda, com obras que ajudaram a consolidar o evento como um dos mais importantes para os amantes da leitura. Entre os títulos mais vendidos da última edição, figuraram obras nacionais e internacionais, abrangendo gêneros como ficção científica, romance e suspense.

Confira alguns dos produtos que estarão em promoção durante o evento:

Descontos em dispositivos Kindle durante o evento;

“Verity”, “A natureza da mordida”, “A paciente silenciosa” (itens do top 10 de mais vendidos em

2024);

2024); “Ainda estou aqui”, o livro que deu origem ao filme vencedor do Oscar de Melhor Filme

Internacional;

Internacional; Livros de colorir, como “Bobbie Goods: Do dia para a noite”;

Ofertas em todos os tipos de gêneros literários;

Em comemoração à Book Friday, novos assinantes do Kindle Unlimited podem aproveitar 3 meses

por apenas R$1,99, desfrutando de acesso ilimitado a milhões de títulos, para ler quando e como

quiserem.

O Book Friday também destaca nesta edição os Autores Independentes Premiados via Kindle Direct Publishing:

Juliana Giacobelli - Coronel Mostarda com o castiçal na biblioteca (vencedora do Prêmio Amazon

de Literatura Jovem)

de Literatura Jovem) Walther Moreira Santos - O Ano do Nirvana (9º Prêmio Kindle de Literatura)

Adriana Vieira Lomar - Ébano sobre os canaviais (7º Prêmio Kindle de Literatura)

Vanessa Passos - A filha primitiva (6º Prêmio Kindle de Literatura)

Barbara Nonato - Dias Vazios (4º Prêmio Kindle de Literatura)

Veja o ranking das obras mais vendidas durante a Book Friday 2024