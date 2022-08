Amazon dá 80% de desconto em livros; saiba até quando vai a Book Friday

Os fanáticos por leitura que se segurem: a Book Friday da Amazon 2022 teve início nesta quinta-feira, 18. A varejista oferece um desconto de até 80% em vários títulos, tanto em livros físicos quanto em e-books — e até mesmo nos Kindles.

O evento foi bastante apoiado e divulgado no "Booktok", uma área especializada de leitores no TikTok, em especial pelas altas promoções, como o box de autores clássicos. O conjunto dos três principais livros de George Orwell, por exemplo, apresentou um desconto de 69%, saindo de R$ 59,90 para R$18,00. Já o box da Agatha Christie saiu de R$ 119,30 para R$ 58,40.

Até que dia vai a Book Friday da Amazon?

O evento foi iniciado às 23h59 desta quinta-feira, 18, e se encerra na segunda-feira, 22, também às 23h59.

Quais são os descontos?

Há bastante destaque para obras de literatura romântica e fantástica. A famosa coleção Anne de Green Gables está no site com com 57% de desconto, pelo valor de R$ 72,10 (anteriormente R$ 169,90), já o exemplar Cidade da Lua Crescente aparece por R$ 42,70.

E engana-se quem pensa que a literatura de romance foi a única favorecida: as ofertas envolvem também mangás e quadrinhos, com exemplares de Naruto a R$ 19,90, Sandman a R$ 26,60 e Bloom, saindo por R$ 53,90.

Kindle e e-books

O Kindle também entrou na rodada de promoções com um desconto de 17%, atingindo o valor de R$ 369,00 (antes da data, custava R$ 449,00).

Além disso, há um desconto exclusivo no Kindle Unlimited: para quem assinar o serviço até segunda-feira, 22, os primeiros três meses da assinatura sairão por R$ 1,99. Essa modalidade permite uma série de títulos disponíveis de forma gratuita (mediante a contratação do serviço) no formato de e-book, para ler no Kindle.

Outros itens relacionados ao Kindle, como películas e capas protetoras, também entraram na promoção.

A lista completa dos descontos pode ser acessada na página oficial do evento.

