Amazon prevê lucro abaixo do esperado por causa da guerra tarifária

As ações da Amazon caíam após o fechamento do mercado nesta quinta-feira, 1, mesmo após a empresa ter divulgado lucros melhores que a expectativa. Acontece que a companhia deu uma previsão mais fraca do que era esperado para o lucro operacional do trimestre que se encerra em junho.

A preocupação da Amazon é com as tarifas e políticas comerciais, que podem fazer com que os consumidores reduzam os gastos.

A gigante do varejo projetou um lucro operacional de US$ 13 bilhões a US$ 17,5 bilhões, em comparação com uma estimativa média de US$ 17,8 bilhões. As vendas ficarão entre US$ 159 bilhões e US$ 164 bilhões no período encerrado em junho, informou a empresa — analistas esperavam US$ 161,4 bilhões.

A AWS, divisão de tecnologia em nuvem da Amazon, relatou que as vendas aumentaram 17%, para US$ 29,3 bilhões, um pouco abaixo das estimativas dos analistas, sendo o crescimento mais lento da unidade em um ano.

No trimestre de março, a empresa reportou um lucro por ação de US$ 1,59, superando a estimativa de consenso de Wall Street de US$ 1,37, de acordo com a FactSet. A receita foi de US$ 155,7 bilhões, acima da estimativa dos analistas de US$ 155,2 bilhões.

Na terça-feira, de acordo com a Barron's, um analista do UBS reafirmou sua recomendação de compra para as ações da Amazon, mas reduziu seu preço-alvo citando o risco de tarifas. Até então, o especialista afirmava haver probabilidade de que preços mais altos motivados pelas taxas reduzissem a receita da gigante americana, já que cerca de metade dos produtos americanos são importados.