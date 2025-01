AlmapBBDO lidera ranking das agências brasileiras mais premiadas

A AlmapBBDO retomou a liderança do Ranking Meio & Mensagem das agências brasileiras mais premiadas, divulgado nesta terça-feira, 28. Após cinco anos de domínio da Africa Creative, a agência voltou ao topo com ampla vantagem.

De acordo com o levantamento, até 2018, a AlmapBBDO liderou dez das onze edições do ranking, mas perdeu espaço para a Africa Creative, que venceu as cinco edições seguintes.

A única exceção foi em 2013, quando a Ogilvy ocupou a primeira posição com o case “Retratos da Real Beleza”, para a marca Dove. A partir de 2019, a Africa Creative consolidou sua hegemonia, acumulando cinco vitórias consecutivas.

Em 2024, no consolidado de 14 dos principais festivais nacionais e internacionais de publicidade realizados em 2024, a AlmapBBDO retomou a liderança do ranking, acumulando 149 troféus e 10.580 pontos, quase o dobro da Africa Creative, que ficou em segundo lugar com 110 premiações. A VML garantiu a terceira posição, completando o pódio.

Publicado pelo 17º ano consecutivo, o Ranking Meio & Mensagem traça um panorama do desempenho brasileiro nas principais premiações publicitárias globais, regionais e nacionais. A edição reúne as listas dos anunciantes e agências com atuação no Brasil mais premiados, além das campanhas com melhor performance nos festivais analisados.

As 15 agências mais premiadas:

1. AlmapBBDO - 10.580 pontos | 6 prêmios | 43 de Ouro | 44 de Prata | 56 de Bronze

- 10.580 pontos | 6 prêmios | 43 de Ouro | 44 de Prata | 56 de Bronze 2. Africa Creative - 5.365 pontos | 2 prêmios | 14 de Ouro | 46 de Prata | 48 de Bronze

- 5.365 pontos | 2 prêmios | 14 de Ouro | 46 de Prata | 48 de Bronze 3. VML - 5.120 pontos | 5 prêmios | 16 de Ouro | 17 de Prata | 27 de Bronze

- 5.120 pontos | 5 prêmios | 16 de Ouro | 17 de Prata | 27 de Bronze 4. DM9 - 4.725 pontos | 3 prêmios | 16 de Ouro | 13 de Prata | 24 de Bronze

- 4.725 pontos | 3 prêmios | 16 de Ouro | 13 de Prata | 24 de Bronze 5. Gut - 3.825 pontos | 1 prêmio | 12 de Ouro | 21 de Prata | 14 de Bronze

- 3.825 pontos | 1 prêmio | 12 de Ouro | 21 de Prata | 14 de Bronze 6. David - 2.565 pontos | - | 15 de Ouro | 9 de Prata | 12 de Bronze

- 2.565 pontos | - | 15 de Ouro | 9 de Prata | 12 de Bronze 7. Soko (atual Droga5) - 1.840 pontos | - | 10 de Ouro | 8 de Prata | 15 de Bronze

- 1.840 pontos | - | 10 de Ouro | 8 de Prata | 15 de Bronze 8. MRM - 1.825 pontos | 2 prêmios | 8 de Ouro | 8 de Prata | 7 de Bronze

- 1.825 pontos | 2 prêmios | 8 de Ouro | 8 de Prata | 7 de Bronze 9. Dentsu Creative - 1.575 pontos | 1 prêmio | 4 de Ouro | 6 de Prata | 9 de Bronze

- 1.575 pontos | 1 prêmio | 4 de Ouro | 6 de Prata | 9 de Bronze 10. LePub - 1.185 pontos | - | 3 de Ouro | 6 de Prata | 6 de Bronze

- 1.185 pontos | - | 3 de Ouro | 6 de Prata | 6 de Bronze 11. Lew’Lara\TBWA - 1.135 pontos | - | 5 de Ouro | 11 de Prata | 8 de Bronze

- 1.135 pontos | - | 5 de Ouro | 11 de Prata | 8 de Bronze 12. BETC Havas - 935 pontos | - | 3 de Ouro | 6 de Prata | 20 de Bronze

- 935 pontos | - | 3 de Ouro | 6 de Prata | 20 de Bronze 13. 404 Design & Innovation - 885 pontos | 1 prêmio | 1 de Ouro | 5 de Prata | 7 de Bronze

- 885 pontos | 1 prêmio | 1 de Ouro | 5 de Prata | 7 de Bronze 14. AKQA - 830 pontos | - | 2 de Ouro | 3 de Prata | 4 de Bronze

- 830 pontos | - | 2 de Ouro | 3 de Prata | 4 de Bronze 15. Artplan - 810 pontos | - | 6 de Ouro | - | -

Como funciona o Ranking Meio & Mensagem

A metodologia do ranking atribui pontuações com base nos prêmios do Festival Internacional de Criatividade de Cannes, referência para a indústria. Cada Grand Prix vale 30 pontos, enquanto troféus de Ouro, Prata e Bronze somam, respectivamente, 15, 7 e 3 pontos.

A definição dos pesos de cada festival leva em conta a dinâmica das premiações e a opinião de líderes das empresas que mais participam desses eventos. O critério considera a abrangência dos festivais, o prestígio entre os profissionais de criação e a quantidade de troféus distribuídos, com prioridade para os mais seletivos.

O Ranking Meio & Mensagem classifica os festivais em três grupos, de acordo com seu peso:

Primeiro grupo, com peso 15: inclui os resultados de Cannes Lions, D&AD e Effie Worldwide

Segundo grupo, com peso 10: The One Show, Clio Awards (em suas divisões Entertainment, Health, Music e Sports, com os resultados da última divulgados neste mês), ADC Awards, Effie Awards Latin America e Effie Awards Brasil

Terceiro grupo, com peso 5: New York Festivals Advertising Awards (NYF), London International Awards (LIA), El Ojo de Iberoamérica, Anuário do Clube de Criação, Profissionais do Ano (da Globo) e Melhor Comercial do Brasil (do SBT).

Para garantir a uniformidade na consolidação dos prêmios, o levantamento adota algumas adaptações. O troféu Titanium do Cannes Lions e o Global Best of the Best do Global Effie Awards são tratados como Ouros, ambos com peso 15. No grupo de festivais com peso 5, os vencedores nacionais do Profissionais do Ano e o ganhador do Melhor Comercial do Brasil recebem os pontos de Grand Prix, enquanto os premiados regionais do Profissionais do Ano somam os pontos de Ouros. Essa abordagem é adotada porque esses prêmios têm apenas um vencedor por categoria, sem a divisão em Ouros, Pratas e Bronzes.

Nos eventos monitorados, não são considerados prêmios especiais, como os concedidos a agências e anunciantes do ano, que são atribuídos com base na somatória de pontos nos respectivos festivais ou por decisão dos organizadores. Apenas as áreas voltadas para publicidade profissional são avaliadas, excluindo prêmios para estudantes ou desafios criativos promovidos durante os eventos.