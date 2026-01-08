Jantar sobre trilhos marca encontro da EXAME com o mercado paranaense

A EXAME promoveu no dia 8 de dezembro, em Curitiba, um encontro exclusivo com líderes do mercado publicitário local para celebrar os resultados de 2024 e antecipar as principais apostas comerciais para 2026.

A iniciativa reuniu cerca de 40 convidados em um jantar a bordo do trem turístico da Serra Verde, um dos roteiros mais conhecidos do Paraná. A ação foi realizada em parceria com a GRP, representante da EXAME no estado, e teve como público agências como a GPAC Comunicação Integrada e a OpusMúltipla, além de clientes estratégicos da capital.

Entre os participantes estavam executivos de marketing como Rafaela Coradin, da Prefeitura Municipal de Curitiba; Marcelo Andrade, do Grupo Positivo, e Janaina Driessen, da Ademicon, além de outros decisores do ecossistema regional de comunicação e negócios.

Upfront 2026: encontro reuniu clientes, agências e líderes do mercado publicitário (EXAME/Divulgação)

O encontro serviu como plataforma para apresentar a nova fase do grupo EXAME, com destaque para a EXAME Saint Paul, braço de educação executiva da companhia, e para reforçar o posicionamento da companhia como um ecossistema que integra conteúdo, networking e formação. Atualmente, a plataforma soma mais de 10 milhões de visitantes únicos por mês e ultrapassa 14 milhões de seguidores nas redes sociais.

Durante o jantar, a equipe da EXAME, Daniela Serafim, diretora comercial da EXAME, destacou as oportunidades comerciais previstas no Upfront 2026, iniciativa que antecipa formatos, projetos especiais e soluções integradas para anunciantes. A proposta é ampliar a presença da marca junto ao mercado regional, conectando empresas locais a uma audiência qualificada e nacional.

Clique aqui para acessar o Upfront 2026

Trem Serra Verde

A escolha do trem turístico como cenário do evento teve caráter simbólico. Além de celebrar mais um ano de parceria com o mercado paranaense, a experiência buscou criar um ambiente de proximidade e troca, fora do circuito tradicional de eventos corporativos, valorizando o relacionamento com clientes e agências.

O trem turístico que liga Curitiba a Morretes percorre a maior área contínua de Mata Atlântica preservada do Brasil. A viagem tem duração aproximada de quatro horas e oferece diferentes categorias de serviço, do turístico ao luxo, com valores a partir de R$ 199 por trecho. O roteiro é operado pela Special Paraná Turismo e inclui opções de pacotes completos com transporte e hospedagem.