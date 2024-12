Johnnie Walker celebra a força feminina com campanha 'Forte São Elas'

Johnnie Walker encerra 2024 com uma campanha que celebra a força e a resiliência feminina. Intitulada “Forte São Elas” e criada pela AlmapBBDO, a ação busca responder a declarações machistas e enaltecer as conquistas das mulheres ao longo do ano. A campanha propõe um brinde às barreiras superadas, aos esforços realizados e à caminhada contínua por igualdade.

Os esforços da marca começam com a exibição de mensagens inspiradoras de mulheres nas redes sociais. Essas declarações foram projetadas em telas Out-of-Home, trazendo visibilidade às reações firmes e corajosas diante de atitudes discriminatórias. A ideia central é destacar que, mesmo com tentativas de retrocesso, as mulheres continuam avançando e moldando um futuro mais igualitário.

O filme publicitário da campanha é protagonizado pela atriz Alice Braga e produzido pela Surreal Hotel Arts, com direção de Lu Villaça e trilha sonora da Cabaret. Nele, Alice caminha enquanto reflete sobre como a força está presente no dia a dia de cada mulher, seja no enfrentamento de estereótipos ou na superação de desafios pessoais e profissionais. A mensagem principal reforça que as mulheres são donas de suas escolhas e, juntas, seguem construindo suas trajetórias.

Personalidades que inspiram com suas histórias

A campanha vai além do filme e mobiliza vozes de mulheres influentes como Djamila Ribeiro, Astrid Fontenelle, Nina Silva e Isa Silva. Essas figuras compartilharam relatos reais e testemunhais sobre como é ser uma mulher forte em diferentes contextos. Os vídeos retratam como elas superam desafios, inspirando outras mulheres a não desistirem de seus sonhos e ambições.

Com esses relatos, a Johnnie Walker espera criar identificação, empoderar mulheres e promover a caminhada coletiva por igualdade. Segundo Andrea Rubim, head de marketing da marca, “Essa é uma oportunidade de celebrar a jornada de todas as mulheres, mostrando que o sucesso pode ser tanto uma jornada individual quanto coletiva. Quando falarem que whisky é forte demais para uma mulher, vamos responder que forte são elas.”

A campanha reflete o compromisso da marca com a diversidade e a inclusão, alinhando-se à estratégia global da Diageo, que promove sustentabilidade, responsabilidade e igualdade de gênero. A Diageo também fomenta o consumo responsável por meio da plataforma DRINKiQ, que oferece informações sobre moderação.

Com iniciativas como “Forte São Elas,” Johnnie Walker reforça sua posição de celebração à força feminina e desafia estereótipos ultrapassados, mostrando que a caminhada das mulheres é uma jornada de resiliência e conquistas.

Para acompanhar os lançamentos e conhecer mais sobre a campanha, visite o site oficial da marca e siga @johnniewalker e @johnniewalkerbrasil.