Samsung Recicla: programa de coleta de eletrônicos cresce 38% em 2025

O Samsung Recicla, programa de logística reversa da Samsung no Brasil, registrou aumento de 38% no volume de resíduos eletrônicos coletados em 2025 na comparação com o ano anterior, segundo dados da empresa.

A iniciativa recolhe produtos de todos os tamanhos, incluindo aparelhos antigos, quebrados ou fora de uso.

O programa funciona desde 2017 no país e faz parte da estratégia de sustentabilidade da marca. Segundo a Samsung, o balanço de 2025 equivale à preservação de energia para cerca de 71 mil residências, economia de mais de 16 mil caixas d'água e evitar a emissão de CO₂ correspondente a 24.505 tanques de combustível.

Tulio Cesar Toledo, gerente sênior da divisão de Customer Service da Samsung Brasil, explica que o programa atua como um convite à adoção de hábitos mais sustentáveis. "Ao descartar corretamente seus eletrônicos, os consumidores contribuem diretamente para a preservação do meio ambiente", afirma.

Coleta de lixo eletrônico

O descarte de produtos menores, como fones de ouvido, baterias, celulares, tablets e notebooks, pode ser feito em lojas físicas e Smart Centers da marca em todo o país. Já aparelhos de grande porte, como televisores, geladeiras e ar-condicionados, são recolhidos em domicílio mediante agendamento via Samsung Live Chat.

Após a coleta, os equipamentos são enviados a parceiros homologados e licenciados por órgãos ambientais.

Os aparelhos passam por triagem, descaracterização, trituração e manufatura reversa. Materiais recicláveis retornam à cadeia produtiva como matéria-prima, enquanto resíduos não recicláveis recebem destinação ambientalmente adequada.

O Samsung Recicla também opera em outros 12 países da América Latina: México, Costa Rica, Panamá, Equador, Guatemala, Colômbia, Chile, Argentina, Peru, Paraguai, Bolívia e República Dominicana.