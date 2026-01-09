O segredo para se destacar com IA é ter uma alta inteligência emocional — você tem essa habilidade?

O avanço da inteligência artificial está redesenhando as competências exigidas no mercado de trabalho, e as universidades americanas estão respondendo à altura.

Além de reformular currículos e oferecer novos cursos voltados ao domínio técnico da IA, cresce a percepção de que desenvolver habilidades humanas é indispensável para formar profissionais realmente preparados. É o que defende Michael Fitts, presidente da Tulane University.

Segundo Fitts, a formação superior deve ir além do ensino técnico, apostando em experiências que promovam empatia, comunicação, adaptabilidade e inteligência emocional.

Essas habilidades são hoje tão ou mais valiosas do que o conhecimento técnico. Em um mundo onde algoritmos geram textos, diagnósticos e decisões em segundos, ser humano — e saber se relacionar como tal — tornou-se um diferencial competitivo. As informações foram retiradas de Forbes.

A era da inteligência artificial pede fluência humana

A ideia de que a IA substituirá o trabalho humano é frequentemente acompanhada por preocupações e resistências. Mas Fitts argumenta que a questão central não é barrar o avanço da tecnologia, e sim preparar líderes que saibam utilizá-la de forma ética, empática e criativa.

“Fluência humana é essencial para fluência em IA”, escreve. Para ele, o domínio da tecnologia deve vir acompanhado de habilidades interpessoais, pensamento crítico e sensibilidade emocional — capacidades que só podem ser desenvolvidas por meio da convivência, da troca e da vivência coletiva.

Por que isso importa para sua carreira?

O domínio técnico da IA é, sem dúvida, um grande trunfo. Mas, como mostra a reflexão de Fitts, a habilidade de aplicar essa tecnologia de forma ética, criativa e colaborativa é o que realmente diferencia os líderes do futuro.

Empatia, escuta ativa, clareza na comunicação, pensamento crítico e gestão emocional são atributos indispensáveis para profissionais de todas as áreas.

Essas habilidades impactam diretamente a forma como você lidera projetos, conduz equipes, inova dentro da sua organização e se destaca em um ambiente profissional cada vez mais dinâmico.

Ao desenvolver a inteligência emocional, você amplia sua capacidade de entender e influenciar pessoas, resolver conflitos, tomar decisões com mais consciência e construir relações de confiança, qualidades que nenhuma máquina pode replicar com a mesma profundidade.

