Luiza Trajano lidera ranking de executivos transformadores no Brasil pelo 2º ano

A consultoria Horse divulgou a segunda edição do levantamento "Thought Leaders 100", que aponta os 100 líderes e empresas mais transformadores do Brasil. Pelo segundo ano seguido, Luiza Trajano, presidente do conselho de administração da Magazine Luiza, ocupa a primeira posição entre os executivos.

O estudo analisou mais de 47 milhões de artigos de imprensa e 1,4 milhão de interações nas redes sociais (X e LinkedIn), utilizando inteligência artificial para processar cerca de 50 milhões de dados entre janeiro e dezembro de 2024.

A metodologia, feita por feita por economistas e cientistas de dados da Horse, considera presença na mídia, engajamento digital e posicionamento do executivo, atribuindo uma pontuação total de 1.000 para cada dimensão.

O top 5 de executivos é completado por Milton Maluhy Filho, CEO do Itaú Unibanco, Mário Leão, CEO do Santander Brasil, Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, e Roberto Sallouti, do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME).

O setor financeiro se destaca no ranking, com 15 empresas e cinco executivos entre os 10 primeiros colocados. O LinkedIn é a principal plataforma de engajamento para os executivos, com 97% de presença, enquanto o X é utilizado por apenas quatro dos líderes analisados.

Na lista de empresas, o Itaú Unibanco ocupa o primeiro lugar, seguido por Nubank, Santander, Magazine Luiza e Google no top 5. O Banco do Brasil, Embraer, BTG Pactual, Ambev e Microsoft completam o top 10. Veja os destaques abaixo.

Top 25 executivos transformadores

1. Luiza Helena Trajano - Magazine Luiza

2. Milton Maluhy Filho - Itaú Unibanco

3. Mario Leão - Santander

4. Cristina Junqueira - Nubank

5. Roberto Sallouti - BTG Pactual

6. Eduardo Bartolomeo - Vale

7. Gustavo Werneck - Gerdau

8. Tarciana G. Medeiros - Banco Do Brasil

9. Guilherme Benchimol - XP Inc

10. John Rodgerson - Azul Linhas Aéreas

11. Ciro Possobom - VW

12. Gilberto Tomazoni - JBS

13. Fabrício Bloisi - iFood

14. Alê Costa - Cacau Show

15. Ricardo Mussa - Raízen

16. Jean Jereissati - Ambev

17. Fábio Coelho - Google

18. Sidney Klajner - Hospital Einstein

19. Francisco Gomes Neto - Embraer

20. Fernando Modé - Grupo Boticário

21. Christian Gebara - Telefônica Brasil

22. Tania Cosentino - Microsoft

23. Fábio Abdegas Faccio - Lojas Renner

24. Stephane Maquaire - Carrefour

25. Alberto Griselli - TIM

Top 10 empresas transformadoras