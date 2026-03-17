O que falta para profissionais se adaptarem à era da IA

Por Fernando Moulin*

Talvez você ainda esteja trabalhando no mesmo cargo, no mesmo escritório ou na mesma empresa. Talvez seu crachá ainda funcione, seu e-mail continue ativo e sua agenda esteja cheia de reuniões.

Mesmo assim, há uma chance real de que seu emprego, pelo menos da forma como ele existia, já tenha desaparecido. A inteligência artificial não chegou de repente.

Ela foi entrando silenciosamente nas empresas, primeiro como ferramenta de apoio, depois como automação de tarefas e, agora, como parte central das decisões e operações. O que mudou não foi apenas a tecnologia. Foi a lógica do trabalho.

A mudança na lógica das tarefas

Durante décadas, os empregos foram estruturados em torno de tarefas. Havia quem analisasse dados, quem escrevesse relatórios, quem organizasse processos, quem atendesse clientes ou quem executasse rotinas administrativas.

A maior parte das profissões consistia basicamente em repetir essas atividades com consistência e eficiência. O problema é que hoje qualquer inteligência artificial consegue fazer muitas dessas tarefas em segundos.

Uma IA consegue analisar milhares de documentos em poucos minutos, resumir relatórios complexos instantaneamente, escrever textos, gerar códigos, revisar contratos, responder clientes e organizar fluxos de trabalho.

Aquilo que antes exigia horas de trabalho humano passou a ser executado quase instantaneamente. A inteligência artificial não está necessariamente “tirando” empregos de forma direta.

O que ela está fazendo é tornar obsoletas muitas tarefas que sustentavam esses empregos. Quando as tarefas desaparecem ou são automatizadas, os cargos inevitavelmente se transformam.

O impacto no mercado de trabalho

E essa transformação digital já começou. Pesquisas recentes mostram que o impacto da IA no mercado de trabalho é profundo.

Um estudo citado pelo Fórum Econômico Mundial aponta que 86% dos empregadores consideram a inteligência artificial uma das forças mais transformadoras do mercado de trabalho até 2030.

Outro levantamento indica que 41% das empresas planejam reduzir equipes em função da adoção de IA, ao mesmo tempo em que reorganizam funções e processos internos.

No Brasil, estimativas sugerem que mais de 30 milhões de empregos podem ser afetados pela inteligência artificial generativa, o que representa cerca de um terço da força de trabalho nacional.

Esses números não significam necessariamente desemprego em massa. Significam algo mais complexo: uma profunda reorganização do trabalho.

A nova divisão de competências

Um analista que antes passava horas preparando relatórios agora precisa interpretar resultados produzidos por IA. Um profissional de marketing que antes criava campanhas manualmente agora precisa dirigir sistemas automatizados.

Um advogado que antes revisava contratos passa a validar análises feitas por algoritmos. As tarefas mudam. As competências exigidas também.

Isso cria um novo tipo de divisão no mercado de trabalho. Não entre profissões, mas entre pessoas que sabem usar inteligência artificial e pessoas que não sabem.

O problema é que grande parte da força de trabalho ainda não percebeu isso. A alfabetização digital deixou de ser suficiente.

O novo requisito é o letramento em inteligência artificial, entender como essas ferramentas funcionam, como orientá-las, como validar resultados e como integrá-las ao trabalho.

Produtividade e novas funções

Quem domina essas habilidades aumenta sua produtividade de forma exponencial. Quem não domina corre o risco de ficar para trás.

A ironia é que a inteligência artificial não substitui necessariamente profissionais qualificados. Na verdade, ela tende a ampliar a vantagem daqueles que sabem utilizá-la.

Um profissional que domina IA pode produzir muito mais, tomar decisões mais rápidas e gerar mais valor para a empresa. Isso significa que as organizações passam a precisar de menos pessoas para executar o mesmo volume de trabalho.

O resultado é uma reconfiguração silenciosa do mercado. Ao mesmo tempo em que algumas funções desaparecem, outras surgem.

Novos cargos ligados à análise de dados, engenharia de prompts, governança de IA, automação de processos e transformação digital começam a ganhar espaço.

A velocidade da transição tecnológica

A história do trabalho mostra que revoluções tecnológicas sempre criaram novas profissões. Mas há um detalhe importante nesta transição. A velocidade.

As revoluções anteriores levaram décadas para transformar o mercado de trabalho. A inteligência artificial está fazendo isso em poucos anos.

Isso significa que a adaptação precisa ser muito mais rápida. Esperar que o mercado “volte ao normal” não é uma estratégia. Porque o normal mudou.

Talvez a pergunta mais importante hoje não seja se a inteligência artificial vai afetar seu emprego. A pergunta é outra.

O que você está fazendo agora para continuar relevante em um mundo onde as máquinas já executam grande parte do que antes chamávamos de trabalho?

*Fernando Moulin é CEO & Founder da Polaris Group, aceleradora estratégica de negócios, professor e palestrante internacional, especialista em transformação digital e experiência do cliente e coautor dos best-sellers "Inquietos por natureza", "Você brilha quando vive sua verdade" e “Foras da curva” (todos da Editora Gente, 2024).