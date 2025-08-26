Esse brasileiro construiu carreira internacional graças à inteligência artificial

Bolha? Temor de investidores aumenta com a chegada das empresas de inteligência artificial (Malte Mueller/Getty Images)
Redatora
Publicado em 26 de agosto de 2025 às 17h43.
Formado em engenharia elétrica pela Universidade de São Paulo, Daniel de Freitas começou sua carreira em empresas tradicionais de tecnologia, como a Microsoft.
Mais tarde, migrou para o Google, onde participou do desenvolvimento do LaMDA, um dos modelos de linguagem mais avançados da empresa e base para o chatbot Bard.
A experiência no Google abriu portas para algo maior: a oportunidade de empreender em um dos mercados mais promissores da atualidade, trabalhando com a inteligência artificial generativa.
Não importa se você está entrando no mercado, quer mudar de carreira ou quer se qualificar: o setor de IA oferece vagas para todos. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais
Em 2021, De Freitas uniu forças com Noam Shazeer, também ex-Google, para fundar a Character.AI, uma plataforma que permite criar chatbots capazes de simular personalidades reais ou fictícias.
A startup chamou atenção rapidamente no Vale do Silício. Em menos de dois anos, atraiu investimentos de fundos como a Andreessen Horowitz, alcançando um valor de mercado de US$ 1 bilhão em 2023.
O sucesso foi tão grande que o Google adquiriu a licença dos modelos de IA da empresa por US$ 2,7 bilhões, ao mesmo tempo em que contratou parte da equipe de engenheiros. O movimento projetou Daniel como o primeiro bilionário brasileiro do setor de inteligência artificial.
O caso de Daniel é um exemplo emblemático de como a IA abre fronteiras globais para talentos de qualquer lugar do mundo. Três fatores se destacam em sua trajetória:
Garanta a melhores vagas em Inteligência Artificial e seja muito bem pago por isso. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócio da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais
O sucesso de De Freitas reforça uma mensagem importante: o talento brasileiro tem espaço no cenário global de IA.
O crescimento da demanda por especialistas em inteligência artificial mostra que essa é uma das áreas mais promissoras da década.
De acordo com um levantamento da Cortex, só no Brasil mais de 34 mil vagas abertas entre março e junho de 2023 estavam ligadas a IA e machine learning, confirmando a força dessa tendência.
Apenas R$37: treinamento em Inteligência Artificial promovido pela EXAME e Saint Paul
A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.
Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME e Saint Paul, que agregará em muito ao currículo.
As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.
INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS