Abbraccio e Stella Artois lançam pizza feita com cerveja

As marcas Abbraccio e Stella Artois se uniram para lançar uma pizza com cerveja na massa. O produto, que chega aos restaurantes do Abbraccio no dia 29 de setembro, e estará disponível em duas versões (Zucchini e Blue Parma).

A Pizza Zucchini é feita com a massa fermentada de Stella Artois e acompanha molho pomodoro, queijo parmesão, mozzarella, queijo de cabra, abobrinhas grelhadas e finalizadas com tomate seco. Já a Pizza Blue Parma, que também tem a massa fermentada com Stella, traz redução de molho Alfredo com parmesão, queijo mozzarella, lascas de prosciutto e finalização com blue cheese.

“Estamos muito felizes com essa parceria e com o lançamento destas pizzas exclusivas. As pizzas Abbraccio com Stella não têm gosto de cerveja, mas ter Stella Artois como ingrediente deu um toque super especial”, afirma Andréa França, chefe de marketing do Abbraccio.

Os novos produtos, exclusivos da rede de restaurante, serão disponibilizados por tempo limitado, apenas por meio do combo 1 pizza de 6 pedaços (dentre as duas opções de sabores) + 2 Stella Artois Long Neck por R$ 69. A combinação também estará disponível para delivery, via aplicativo iFood parceiro oficial da rede de restaurantes, ou venda nas lojas físicas do Abbraccio.

“A parceria com o Abbraccio convida as pessoas a celebrarem cada momento, desde grandes conquistas até as coisas mais simples do dia a dia”, diz Carolina Cheng, gerente de marketing de parcerias da Cervejaria Ambev.