A indústria do marketing: cega para o presente e obcecada pelo passado e futuro

No meu segundo dia na 70ª edição do Festival Cannes Lions, tive o privilégio de assistir à palestra de Gary Vaynerchuk, CEO e fundador VaynerMedia, intitulada "Tudo está diferente. Mas nada mudou". Essa palestra proporcionou uma série de insights sobre um assunto que me interessa profundamente e que tenho abordado constantemente.

Nos dias atuais, é cada vez mais evidente a separação entre o marketing e os objetivos reais das marcas, o que representa um desafio significativo. Vivemos em uma era de transição, na qual a atenção se tornou o ponto de partida para a criatividade. Se não conseguirmos capturar a atenção das pessoas, todo o trabalho criativo realizado se torna irrelevante. Nesse sentido, Gary enfatizou que muitas grandes marcas ainda dedicam tempo considerável pensando no passado e no futuro, mas têm dificuldade em encontrar uma posição eficaz no mercado atual. É fundamental reconhecer que o presente é o momento em que as conversas reais e o marketing ocorrem, e a indústria precisa prestar mais atenção nas mídias sociais.

Para se manter relevante e impulsionar os negócios, Gary sugere que as marcas produzam um grande volume de anúncios diários nas redes sociais. No entanto, isso exige uma análise cuidadosa dos custos e da distribuição adequada dos anúncios, evitando preços excessivos ou subvalorizados. Além disso, é necessário compreender que a indústria publicitária deve ser centrada no consumidor, entendendo suas

necessidades e desejos.

Uma nova forma de fazer publicidade está emergindo, por meio da fusão de marcas e criadores de conteúdo, uma combinação que está constantemente evoluindo. É crucial que aproveitemos adequadamente as plataformas de mídia social, em vez de reclamar de seus efeitos na sociedade. Devemos abraçar as mídias sociais como uma plataforma poderosa para conteúdo criativo, permitindo que ideias inovadoras alcancem o mundo em sua forma mais autêntica.

Embora a transformação possa ser desafiadora e encontrar resistência, é um processo necessário para o crescimento contínuo da indústria. Devemos estar abertos a ideias provenientes de diversas fontes, valorizando não apenas os criativos experientes, mas também a criatividade proveniente de diferentes origens. O mundo está em constante mudança, e a indústria do marketing precisa se adaptar à transição para o streaming e ao consumo digital. Ao invés de se preocupar excessivamente com a inteligência artificial, devemos priorizar a criação de histórias que capturem a atenção dos consumidores reais. A atenção do público está cada vez mais fragmentada, exigindo uma constante atualização e adaptação das estratégias de marketing.

Para se manter relevante e impulsionar os negócios nessa era em constante mudança, é fundamental que os profissionais de marketing abracem as transformações tecnológicas e a ascensão das mídias sociais. Devemos reconhecer o potencial das plataformas digitais para impulsionar a criatividade e alcançar resultados comerciais. Estar presente no momento atual, compreender as diferentes plataformas e buscar oportunidades estratégicas e criativas de marketing são essenciais para nos tornarmos verdadeiros "marqueteiros do presente". Independente das plataformas utilizadas ou do local de trabalho, devemos adaptar, inovar e explorar inteligentemente as oportunidades oferecidas pelas mídias sociais, moldando assim o futuro do marketing.