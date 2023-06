Encontrando resiliência através da criatividade

Em meu segundo boletim direto da 70ª edição do Festival Cannes Lions, tive o privilégio de participar do painel com o renomado escritor, ator, produtor e diretor norte-americano Mike White, criador da aclamada série da HBO, The White Lotus.

Durante o painel, White compartilhou sua jornada na indústria do entretenimento, oferecendo insights valiosos sobre a importância da resiliência em seu trabalho criativo, como enfrentou desafios e superou obstáculos ao longo de sua carreira. Desde o início, Mike White teve como objetivo desafiar os valores estabelecidos, optando por trilhar seu próprio caminho em vez de seguir tendências ou fórmulas estabelecidas. Ele destacou que, durante a produção de The White Lotus, teve total liberdade criativa, o que lhe permitiu explorar sua visão de forma autêntica e genuína.

Embora reconheça que essa abordagem pode ser mais desafiadora, White enfatiza que encontrar resiliência é mais significativo do que buscar a popularidade fugaz. Ao se libertar das expectativas da indústria, ele descobriu que sua resiliência cresceu à medida que encontrava autenticidade em sua arte.

No entanto, a jornada de White não foi isenta de desafios. Em determinado momento de sua carreira, a pressão e as altas expectativas em torno do programa Cracking Up, lançado logo após o sucesso de American Idol com a expectativa e reter os 40 milhões de espectadores, o levaram a um colapso nervoso, enfrentando ataques de pânico e manifestações físicas do estresse. Essa experiência o fez refletir sobre a universalidade da condição humana, independentemente do nível hierárquico em uma empresa, lembrando-nos de que todos enfrentamos medos e incertezas e precisamos lidar com eles um dia de cada vez.

Para Mike White, a persistência resiliência é um fator essencial para sustentar uma carreira criativa. Ele ressalta que todas as etapas do processo criativo possuem suas próprias recompensas e desafios. Em particular, a escrita é uma atividade estressante, mas profundamente recompensadora, em que a qualidade do resultado final depende inteiramente do autor. Ao superar obstáculos e encontrar soluções criativas, White fortalece sua tenacidade resiliência, ganhando confiança em sua capacidade de

enfrentar os desafios futuros.

Após vivenciar a intensa pressão e expectativas da indústria, Mike White compreendeu a importância de proteger-se contra o esgotamento. Ele percebeu que buscar constantemente aquilo que o entusiasma e inspira é fundamental para manter sua resiliência intacta. Ao evitar a estagnação e procurar por estímulos novos e emocionantes, o autor garante que sua criatividade e paixão permaneçam vivas,

renovando constantemente sua energia criativa.

A jornada de Mike White na indústria do entretenimento e sua abordagem resiliente destacam a importância de enfrentar desafios com determinação e cultivar nossa própria resiliência para prosperar em nossas jornadas criativas. Ao desafiar convenções, superar obstáculos e proteger-se contra o esgotamento, White encontrou autenticidade e satisfação em seu trabalho. Sua resiliência é impulsionada pela busca constante de estímulos criativos e pela coragem de seguir seu próprio caminho.

O exemplo inspirador de White nos lembra que, ao enfrentarmos os desafios com resiliência e determinação, podemos alcançar o sucesso em nossas empreitadas criativas. Portanto, é essencial nutrir nossa resiliência e abraçar as oportunidades que se apresentam, pois é nesse processo que encontraremos nossa autenticidade e realização profissional.