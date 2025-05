Conheça a estrela do TikTok que saiu de endividada para CEO de negócio que lucra US$ 2,2 milhões

Em meio ao cenário econômico incerto, com inflação alta e temores de recessão, o pessimismo entre os consumidores americanos atingiu o maior nível desde 2011, segundo o Conference Board.

Enquanto muitos tentam apenas sobreviver financeiramente, a norte-americana Jasmine Taylor fez o oposto: com pouco dinheiro, muita dívida e um forte senso de planejamento, ela usou princípios de finanças para transformar sua vida — e fundar um negócio milionário.

O ponto de virada veio com a aplicação rigorosa de técnicas de controle financeiro, que incluíam orçamento base zero, cortes estratégicos de custos e definição de metas claras.

Em pouco tempo, Taylor não apenas quitou suas dívidas como estruturou a Baddies & Budgets, empresa que faturou US$ 2,2 milhões em 2024 com produtos e cursos de organização financeira.

Mais do que uma história de superação pessoal, o caso de Taylor escancara um ponto essencial para o mundo corporativo: quem domina finanças tem vantagem competitiva para liderar, empreender e crescer profissionalmente.

Gestão financeira: a competência que diferencia profissionais

O domínio de finanças corporativas deixou de ser uma habilidade restrita a CFOs e controllers. Em tempos de margens estreitas e alta competitividade, profissionais de qualquer área precisam entender de números, custos, retorno sobre investimento e planejamento orçamentário.

Jasmine Taylor só conseguiu estruturar um negócio lucrativo porque aplicou, desde o início, conceitos clássicos das finanças empresariais: controle de fluxo de caixa, alocação eficiente de recursos, eliminação de desperdícios e reinvestimento estratégico de lucros.

Hoje, empresas que contratam lideranças buscam esse perfil: profissionais capazes de tomar decisões baseadas em dados financeiros, identificar gargalos e propor soluções viáveis.

Entender a lógica de um orçamento base zero — onde cada centavo da receita é previamente alocado com um propósito — é um diferencial competitivo. Afinal, empresas bem geridas financeiramente sobrevivem à crise. As que não dominam esses fundamentos, não.

Aprenda a gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Das pequenas startups até as grandes corporações, o desafio é parecido: manter o controle financeiro e tomar decisões estratégicas. E essa não é uma responsabilidade apenas da alta liderança. Independente do cargo, saber como equilibrar receitas, despesas e investimentos é essencial.

