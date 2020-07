8 porradas da propaganda no machismo

1/10 (Reprodução/APAV)

São Paulo - Em 1981, durante um congresso em Bogotá, 25 de novembro foi declarado como o Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher . A data foi escolhida em homenagem às irmãs Minerva, Patria e Antonia Mirabal, assassinadas em 1960 enquanto lutavam contra a violenta ditadura imposta por Rafael Trujillo na República Dominicana. "Las Mariposas", como ficaram conhecidas, se tornaram um símbolo de luta e resistência feminina , sobretudo na América Latina. Mais de cinquenta anos depois do evento que marcou a data, milhares de mulheres ao redor do mundo ainda são vítimas de violência , estando ou não em meio a uma guerra. Dados divulgados pela ONU no primeiro semestre deste ano, por exemplo, apontam que 7 em cada 10 mulheres no mundo já foram violentadas em algum momento de suas vidas. Diante do alarmante problema, surgem cada vez mais iniciativas que tentam, na medida do possível, acabar com ele. Uma questão tão delicada não poderia ser tratada de outra forma que não com impacto de imagens fortes capazes de chamar nossa atenção para algo muitas vezes invisível e silencioso. As campanhas que reunimos contam com essas características e abordam o tema com a criatividade que ele requer. Confira a seguir.