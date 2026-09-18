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Adtech & Branding 2026 reúne mercado para discutir IA, liderança e novas fronteiras da publicidade

Evento do IAB Brasil reuniu executivos para discutir inteligência artificial, creator economy, retail media, mensuração e as novas dinâmicas da publicidade digital

Adtech & Branding 2026 reúne mercado para discutir IA, liderança e novas fronteiras da publicidade (IAB Brasil)

Adtech & Branding 2026 reúne mercado para discutir IA, liderança e novas fronteiras da publicidade (IAB Brasil)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 14h16.

Última atualização em 18 de setembro de 2026 às 14h28.

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O Adtech & Branding 2026 reuniu profissionais do mercado de publicidade digital nos dias 15 e 16 de setembro, no Teatro Santander, em São Paulo, para discutir as transformações que estão redefinindo a comunicação, o marketing e os negócios. 

Organizado pelo IAB Brasil, o evento teve dois palcos simultâneos e uma programação dedicada a temas como inteligência artificial, creator economy, retail media, vídeo digital, DOOH e mensuração.

Entre os destaques da programação esteve o painel “Do discurso à ação: como liderar com IA”, que discutiu o papel das lideranças diante da adoção da tecnologia nas empresas. 

Participaram da conversa José Cláudio Securato, CEO da Exame Educação e fundador da Saint Paul, Marco Bebiano, do Google, e Thiago Bispo, da BR Media, com mediação de Silvia Bassi, da The Shift.

José Cláudio Securato, CEO da Exame Educação e fundador da Saint Paul, Marco Bebiano, do Google, e Thiago Bispo, da BR Media, Silvia Bassi, da The Shift. Créditos: IAB Brasil

 

José Securato discute como transformar IA em ação

Durante o painel, Securato abordou o desafio de liderar em um cenário em que a inteligência artificial deixou de ser apenas uma tendência tecnológica e passou a fazer parte das decisões de negócio.

A discussão partiu de uma questão central para executivos: como sair do conhecimento teórico sobre IA e transformar esse aprendizado em aplicação prática dentro das organizações.

José Cláudio Securato, CEO da Exame Educação e fundador da Saint Paul. Créditos: IAB Brasil (IAB Brasil)

Para Securato, essa mudança depende de diferenciar o conhecimento sobre uma tecnologia da capacidade de utilizá-la.

“Existe uma distinção entre saber e aprender. Saber é ter conhecimento sobre alguma coisa, é ser capaz até de conversar sobre ela. Mas competência é conseguir colocar esse conhecimento em prática. E essa aprendizagem precisa ser acompanhada de evidências.”

Denise Porto fala sobre os desafios do mercado de publicidade

CEO do IAB Brasil, Denise Porto Hruby também participou da programação do Adtech & Branding 2026 e falou à EXAME sobre as transformações que estão impactando o mercado de publicidade e comunicação.

Denise Porto Hruby, CEO do IAB Brasil. Créditos: Arquivo pessoal

Na avaliação da executiva, a publicidade digital passa por um processo de transformação que exige maior integração entre os diferentes agentes do setor. Para Denise, aproximar plataformas, veículos, agências e marcas é importante para que o mercado compreenda as mudanças em curso e avance de forma conjunta. 

“A ideia do evento é trazer todo mundo junto para uma mesma mesa, garantir que todos estejam na mesma página e lançar luz sobre oportunidades, fazendo esse nivelamento para o mercado como um todo.”

IA ganha espaço nas discussões sobre publicidade e negócios

A inteligência artificial apareceu em diferentes momentos da programação do Adtech & Branding 2026. Entre os debates estiveram temas como criação de conteúdo com IA, mensuração de resultados, marketing agêntico e o impacto dos agentes de inteligência artificial na jornada de consumo.

Um dos painéis discutiu, por exemplo, como agentes de IA já começam a pesquisar, comparar e realizar compras em nome dos consumidores, levantando novas questões para anunciantes sobre publicidade, dados, mensuração e confiança nas marcas.

Outro debate abordou a relação entre IA e mensuração, com a discussão sobre a evolução de métricas tradicionais de mídia para sistemas capazes de conectar marca, vendas e resultados de negócio.

Creator economy também esteve no centro da programação

Além da IA, a creator economy ganhou espaço no evento por meio da IAB Global Creator Week, iniciativa que conectou simultaneamente 26 países para discutir o desenvolvimento do mercado de criadores. 

A programação abordou temas como profissionalização, transparência, mensuração, boas práticas e novos modelos de colaboração entre marcas e creators.

O evento também trouxe discussões sobre social commerce, retail media, vídeo digital, CTV e DOOH, mostrando como diferentes canais e tecnologias estão modificando a relação entre marcas, consumidores e plataformas.

Ao longo dos dois dias, o Adtech & Branding 2026 reuniu mais de 117 painelistas e profissionais convidados em mais de 14 horas de conteúdo ao vivo.

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