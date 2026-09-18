Adtech & Branding 2026 reúne mercado para discutir IA, liderança e novas fronteiras da publicidade

O Adtech & Branding 2026 reuniu profissionais do mercado de publicidade digital nos dias 15 e 16 de setembro, no Teatro Santander, em São Paulo, para discutir as transformações que estão redefinindo a comunicação, o marketing e os negócios.

Organizado pelo IAB Brasil, o evento teve dois palcos simultâneos e uma programação dedicada a temas como inteligência artificial, creator economy, retail media, vídeo digital, DOOH e mensuração.

Entre os destaques da programação esteve o painel “Do discurso à ação: como liderar com IA”, que discutiu o papel das lideranças diante da adoção da tecnologia nas empresas.

Participaram da conversa José Cláudio Securato, CEO da Exame Educação e fundador da Saint Paul, Marco Bebiano, do Google, e Thiago Bispo, da BR Media, com mediação de Silvia Bassi, da The Shift.

José Cláudio Securato, CEO da Exame Educação e fundador da Saint Paul, Marco Bebiano, do Google, e Thiago Bispo, da BR Media, Silvia Bassi, da The Shift. Créditos: IAB Brasil

José Securato discute como transformar IA em ação

Durante o painel, Securato abordou o desafio de liderar em um cenário em que a inteligência artificial deixou de ser apenas uma tendência tecnológica e passou a fazer parte das decisões de negócio.

A discussão partiu de uma questão central para executivos: como sair do conhecimento teórico sobre IA e transformar esse aprendizado em aplicação prática dentro das organizações.

José Cláudio Securato, CEO da Exame Educação e fundador da Saint Paul. Créditos: IAB Brasil (IAB Brasil)

Para Securato, essa mudança depende de diferenciar o conhecimento sobre uma tecnologia da capacidade de utilizá-la.

“Existe uma distinção entre saber e aprender. Saber é ter conhecimento sobre alguma coisa, é ser capaz até de conversar sobre ela. Mas competência é conseguir colocar esse conhecimento em prática. E essa aprendizagem precisa ser acompanhada de evidências.”

Denise Porto fala sobre os desafios do mercado de publicidade

CEO do IAB Brasil, Denise Porto Hruby também participou da programação do Adtech & Branding 2026 e falou à EXAME sobre as transformações que estão impactando o mercado de publicidade e comunicação.

Denise Porto Hruby, CEO do IAB Brasil. Créditos: Arquivo pessoal

Na avaliação da executiva, a publicidade digital passa por um processo de transformação que exige maior integração entre os diferentes agentes do setor. Para Denise, aproximar plataformas, veículos, agências e marcas é importante para que o mercado compreenda as mudanças em curso e avance de forma conjunta.

“A ideia do evento é trazer todo mundo junto para uma mesma mesa, garantir que todos estejam na mesma página e lançar luz sobre oportunidades, fazendo esse nivelamento para o mercado como um todo.”

IA ganha espaço nas discussões sobre publicidade e negócios

A inteligência artificial apareceu em diferentes momentos da programação do Adtech & Branding 2026. Entre os debates estiveram temas como criação de conteúdo com IA, mensuração de resultados, marketing agêntico e o impacto dos agentes de inteligência artificial na jornada de consumo.

Um dos painéis discutiu, por exemplo, como agentes de IA já começam a pesquisar, comparar e realizar compras em nome dos consumidores, levantando novas questões para anunciantes sobre publicidade, dados, mensuração e confiança nas marcas.

Outro debate abordou a relação entre IA e mensuração, com a discussão sobre a evolução de métricas tradicionais de mídia para sistemas capazes de conectar marca, vendas e resultados de negócio.

Creator economy também esteve no centro da programação

Além da IA, a creator economy ganhou espaço no evento por meio da IAB Global Creator Week, iniciativa que conectou simultaneamente 26 países para discutir o desenvolvimento do mercado de criadores.

A programação abordou temas como profissionalização, transparência, mensuração, boas práticas e novos modelos de colaboração entre marcas e creators.

O evento também trouxe discussões sobre social commerce, retail media, vídeo digital, CTV e DOOH, mostrando como diferentes canais e tecnologias estão modificando a relação entre marcas, consumidores e plataformas.

Ao longo dos dois dias, o Adtech & Branding 2026 reuniu mais de 117 painelistas e profissionais convidados em mais de 14 horas de conteúdo ao vivo.