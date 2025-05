Schneider Electric e Steck se unem ao Instituto Ayrton Senna para acelerar a educação no Brasil

A Schneider Electric, especializada em gestão de energia, e a Steck, companhia do mesmo grupo especializada em equipamentos de energia elétrica, anunciaram uma parceria com o Instituto Ayrton Senna para promover a educação no Brasil, focando na alfabetização e no desenvolvimento de habilidades essenciais para as novas gerações.

Com o objetivo de impactar a educação pública, o projeto busca capacitar professores e acelerar o aprendizado de crianças e adolescentes em diversas regiões do país. A colaboração tem duração de um ano e combina a expertise do setor privado com a missão social do Instituto.

A parceria busca promover a formação de jovens em um cenário de constantes desafios sociais. O trabalho deve fortalecer o trabalho do Instituto Ayrton Senna, que já tem um histórico de impacto, com mais de 39 milhões de atendimentos a estudantes ao longo de 30 anos. Ao capacitar professores da rede pública e garantir acesso a uma educação de qualidade, a iniciativa combate a evasão escolar e promove a inclusão.

“A educação é fundamental para o crescimento sustentável do Brasil. Com essa parceria, reforçamos nosso compromisso com o desenvolvimento do país e ampliamos nosso impacto social, alinhando a iniciativa ao nosso Programa de Acesso a Treinamento”, afirma Klecios Souza, CEO da Steck Brasil e vice-presidente da Schneider Electric para a América do Sul.

Educação para futuras gerações

Érika Pagano, diretora executiva de Parcerias do Instituto Ayrton Senna, destaca que a parceria visa garantir que mais alunos tenham acesso a uma educação de qualidade, independentemente de sua condição social. “O que torna essa parceria especial é o fato de que cada cliente da Schneider Electric e da Steck também faz parte dessa transformação. Juntos, queremos construir um Brasil melhor por meio da educação e da inovação”, afirma.

A parceria também mostra uma preocupação das companhias com o futuro do mercado de trabalho. Souza complementa, afirmando que a capacitação das novas gerações é um investimento essencial para a construção de um mercado mais inovador e competitivo, além de ser um movimento importante para o desenvolvimento de uma indústria mais tecnológica e sustentável.

Capacitação para a transformação social

A Schneider Electric já tem um histórico sólido no apoio à formação profissional no Brasil. Seu Programa de Acesso a Treinamento já capacitou quase 90 mil pessoas nas áreas de energia e STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática).

Atualmente, a empresa mantém parcerias com mais de 80 instituições educacionais, incluindo SENAI, STEM BR/Centro Paula Souza (Etecs) e Enactus, para oferecer cursos técnicos voltados à formação de profissionais preparados para os desafios do mercado de trabalho.

Essas parcerias têm como objetivo reduzir as barreiras à educação tecnológica, promover a igualdade de gênero na indústria e expandir o acesso à capacitação profissional para grupos sub-representados.