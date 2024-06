Nubank deixou ITUB4, BBDC4, ITUB4 e SANB11 para trás? Veja qual ação comprar

No último dia 29 de maio, o Nubank (ROXO34) ultrapassou o Itaú Unibanco (ITUB4) e se tornou o banco mais valioso da América Latina. Na ocasião, o valor de mercado do roxinho superou a marca de R$ 300 bilhões.

Não é para menos: as ações do Nubank listadas na bolsa de valores de Nova York sob o ticker NU já se valorizaram mais de 42% em dólar até o fechamento de mercado da última quarta-feira (12). Já as BDRs ROXO34 apresentaram alta superior a 54% no período.

Com isso, os investidores podem se questionar: chegou a hora de trocar as ações dos bancões tradicionais, como Bradesco (BBDC4), Itaú (ITUB4) e Santander (SANB11), pelas do Nubank?

Ações do Nubank estão ‘muito caras’, diz analista

Na visão da analista Larissa Quaresma, da Empiricus Research, a resposta é não. E o principal impeditivo é o preço atual das ações, que, segundo a analista, está “muito caro”.

Apesar disso, a analista destaca que o Nubank tem vantagem competitiva em alguns segmentos, como o crédito, principal alavanca de monetização do banco digital.

“Para algumas linhas de crédito ele tem uma vantagem de preço e consegue fazer de uma forma mais rentável que os grandes bancos. [Isso ocorre] Por uma questão de custo de captação e de estrutura administrativa mais leve”, afirmou Larissa.

Por isso, a analista acredita que o Nubank se tornará um dos vencedores no setor “daqui a 10 anos”.

“Mas, se ele for, você está pagando na frente para ele ser, porque está pagando o valuation de um Itaú hoje. Encontro dificuldade de enxergar upside a partir desses preços”, avaliou.

A analista também enxerga o fato de o Nubank ser listado na NYSE como uma ajuda importante para o desempenho das ações. “Está subindo junto com as techs lá fora. Tem muitos fundos internacionais e locais comprando”, disse.

Qual ação de banco comprar?

Dentre os bancos citados nesta matéria, os analistas da Empiricus Research têm um preferido: o Itaú Unibanco (ITUB4).

De acordo com o CIO da Empiricus, Felipe Miranda, o Itaú soube se atualizar diante da concorrência dos bancos digitais, enquanto outros bancões “pararam no tempo”.

“No último ciclo ficou claro como o Itaú soube operar bem, se atualizou. O Bradesco e o Santander estão se deteriorando e sendo ‘comidos vivos’ pelo Nubank embaixo e pelo BTG em cima”*, disse, se referindo à perda de participação de mercado dos bancos.

Enquanto isso, o Itaú tem entregado “recorde atrás de recorde, indo super bem, e as ações desempenhando melhor que as de Bradesco e Santander”, avaliou Miranda.

Em termos de valuation, os analistas veem as ações do Itaú em bom ponto de entrada em relação à sua média histórica.

Além do preço atrativo, outra vantagem das ações ITUB4 é o pagamento mensal de dividendos. O yield estimado pelos analistas para os próximos 24 meses é de 8,1%.

A convicção dos analistas na tese é tamanha que o Itaú foi incluído na carteira de 10 ações para comprar agora, feita pela Empiricus Research.

Você pode conferir a tese completa no banco e nas outras 9 ações que compõem o portfólio gratuitamente através deste link.

RELATÓRIO GRATUITO: ITUB4 E MAIS 9 AÇÕES PARA COMPRAR AGORA

Além de Itaú (ITUB4): veja gratuitamente as outras 9 ações recomendadas para comprar agora

Mensalmente, os analistas da Empiricus Research reúnem as 10 melhores ações para investir agora e colocam em um relatório completo, com teses e indicadores.

Como dito, o Itaú está entre elas. E você pode conferir a tese não só nele, mas também nas outras 9 ações da carteira neste relatório que foi liberado como uma cortesia.

Desta maneira, os investidores mais experientes podem conhecer 10 ações em ótimo ponto de entrada, com as teses e indicadores, e assim decidir aquelas que mais fazem sentido para o seu portfólio atual.

Já os investidores iniciantes podem replicar a carteira recomendada para montar seu portfólio de ações com base nas recomendações dos analistas da maior casa de análise financeira independente do Brasil.

Este é um daqueles casos que os investidores têm muito a ganhar e nada a perder.

Para receber o relatório gratuito, é simples: basta deixar seu e-mail neste link ou no botão abaixo e aguardar – em instantes as informações serão enviadas. Aproveite!

RELATÓRIO GRATUITO: AS 10 MELHORES AÇÕES PARA COMPRAR AGORA

* A Empiricus Research faz parte do grupo BTG Pactual.

** Este conteúdo é apresentado por Empiricus.