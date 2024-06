Virtuais e gratuitas, aulas abertas ensinam como começar carreira em IA – mesmo sem formação na área

Salários acima da média, liberdade para trabalhar em qualquer lugar do mundo e oportunidades constantes de aprendizado e desenvolvimento. Há inúmeras razões para começar uma carreira no mercado de inteligência artificial. E a boa notícia é que não é mais imprescindível uma formação em tecnologia.

É claro que certas empresas podem colocar graduações como um pré-requisito. No entanto, especialistas apostam em outro movimento. Segundo eles, no mercado de inteligência artificial, vão se destacar aqueles profissionais que, para além da formação universitária, forem capazes de utilizar a tecnologia para tomar decisões assertivas e solucionar problemas com mais velocidade.

Dê o primeiro passo para transformar a sua carreira: inscreva-se aqui para acompanhar o conteúdo gratuitamente

Mas como desenvolver essas habilidades? O segredo está na busca contínua por qualificação. Para ter ideia, treinamentos sobre inteligência artificial devem ser priorizados por quase metade (42%) das empresas até 2027, segundo o relatório The Future of Jobs, do Fórum Econômico Mundial.

“A capacitação tecnológica, especificamente em IA e big data, se tornará mais importante e as estratégias de habilidades das empresas se concentrarão nisso nos próximos cinco anos”, destaca o documento, que faz uma ressalva. "Seis em cada 10 trabalhadores precisarão de treinamento antes de 2027, mas apenas metade deles têm acesso a oportunidades de treinamento adequadas."

Quer alavancar sua carreira e ter salários mais competitivos? Aprenda como incluir habilidades em IA no currículo sem gastar nada agora mesmo

É sua chance de se tornar um especialista em IA

De olho nisso, a EXAME desenvolveu a série Inteligência Artificial: Carreira do Futuro, que, ao longo de quatro aulas virtuais e gratuitas, promete revelar o caminho para conquistar uma vaga no setor mais aquecido da atualidade.

Ao final dos episódios, todos os participantes receberão certificado de conclusão para incluir no currículo. Além disso, não é necessário ter conhecimento prévio em tecnologia ou habilidades com programação. O único pré-requisito é possuir graduação completa em qualquer área de atuação.

Veja o que você vai aprender

Episódio 1: no primeiro episódio da série, os participantes descobrirão como fazer do ponto de virada da IA o ponto de virada de suas carreiras;

Episódio 2: nesta aula, os alunos conhecerão os pilares que formam a carreira do futuro e as habilidades que um especialista em IA precisa ter;

Episódio 3: no terceiro episódio, é a vez de conhecer os caminhos para atuar no mercado de IA – e conhecer o plano de carreira da profissão;

Episódio 4: o último episódio é a oportunidade de ouro para conhecer o passo mais importante para se tornar um Gestor Especialista em IA.

O treinamento começa nesta segunda-feira, 24, e vai até 27 de junho. Para acompanhar, inscreva-se clicando aqui.

Quero garantir a minha vaga: clique aqui e faça sua inscrição

Conheça a professora

Graduada em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Espírito Santo, Izabela Anholett apresenta os episódios da série. Além de possuir especialização em Gestão de Negócios pela FDC e Design Thinking pela ESPM, foi professora do Master em Digital Manager & Metaverso da EXAME.

Com mais de 13 anos de atuação na área de tecnologia, ela passou por todas as verticais de TI: SAP, Infraestrutura, Governança, Sistemas Legados e Operações. É diretora de tecnologia da EXAME, liderando projetos de inovação e aplicação da Inteligência Artificial nas rotinas da empresa.

Segundo ela, os resultados apresentados por essas ferramentas surpreenderam até mesmo profissionais de tecnologia experientes, a ponto de muitos ficarem assustados com o impacto e as consequências desse avanço. “Mas enquanto alguns se assustaram, outros perceberam o tamanho da oportunidade que está se abrindo no mercado neste momento”, pondera.

"Enquanto alguns se assustaram, outros perceberam o tamanho da oportunidade", diz Izabela (Izabela Anholett/Reprodução)

Por que você não pode deixar essa oportunidade passar?

100% online – acompanhe sem sair de casa;

Aprenda como aproveitar as oportunidades em IA;

Receba certificado de participação ao final da série;

Capacite-se sem gastar nada – a série é gratuita;

Não é preciso ser da área de tecnologia;

Série apresentada por Izabela Anholett, CTO da EXAME.

QUERO PARTICIPAR DA SÉRIE SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

*Este é um conteúdo apresentado por Faculdade EXAME