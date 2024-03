Nem MXRF11 nem XPML11: FII dispara 40% e pode aumentar dividendos

Os conhecidos fundos imobiliários Maxi Renda (MXRF11) e XP Malls (XPML11) tiveram a suas valorizações ultrapassadas por outro FII que disparou 40% nos últimos 12 meses.

Segundo a Empiricus Research, maior casa de análise financeira independente do Brasil, o fundo imobiliário tem espaço para entregar mais 20% de valorização e aumentar a porcentagem de proventos pagos para os cotistas.

O FII está recomendado na carteira de melhores fundos do momento, segundoa casa de análise. Para que você entenda a relevância da indicação, são apenas 5 fundos imobiliários que compõem a carteira. Veja o que a casa de análise falou a respeito do FII:

“Com o término dos benefícios e potencial locação das áreas vagas, o resultado mensal do fundo pode alcançar R$ 1,14 por cota, o que representa um crescimento de 22,5% em relação ao patamar atual e dividend yield anualizado de 8,65%.”

Proventos podem ser ‘turbinados’ pela diminuição da taxa de vacância

O aumento dos proventos está ligado a uma melhora no cenário de lajes corporativas - área em que o fundo atua.

O FII enfrentou um 2022 difícil e complicado, porém com a implementação de novas estratégias conseguiu reduzir a sua vacância (taxa de imóveis desalugados).

Em 2023, a gestão celebrou 20 novos contratos de locação no portfólio, o que é excelente para o cotista, já que os lucros são obrigatoriamente distribuídos por lei.

Além da melhora operacional, o fundo quer adotar uma estratégia chamada ‘reciclagem de ativos’. Ou seja, quer vender ativos em que a sua participação seja menor para comprar outros de maior interesse.

A boa notícia disso é que parte do valor da venda dos ativos também é distribuída entre os cotistas do fundo.

Os fatores macroeconômicos também ajudam no possível bom desempenho do fundo para os próximos meses.

Queda na taxa de juros pode ajudar no desempenho do FII

Além dos fatores positivos citados acima, podemos estar diante de uma grande janela de oportunidade para poder capturar boas valorizações ao investir neste fundo e na carteira completa da Empiricus.

Com a perspectiva de queda nos juros mais próxima, investimentos que antes pagavam muito menos do que a Selic começam a ganhar atratividade novamente. Os fundos imobiliários são exemplos disso.

Uma prova disso é que a categoria tem apresentado maior participação nas carteiras dos investidores brasileiros.

De acordo com a Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), foram captados R$ 24,7 bilhões em 2023, considerando as emissões de fundos imobiliários e Fiagros-FIIs até outubro. Este montante já é muito próximo do total captado em 2022 (R$ 28 bilhões).

Segundo a Empiricus, você tem que comprar este FII agora

Essa somatória de elementos favoráveis para os Fundos Imobiliários faz com que Empiricus esteja otimista com a rentabilidade que a sua carteira deve apresentar.

