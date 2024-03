4 benefícios que a inteligência artificial pode levar para as finanças do seu negócio

A inteligência artificial está em alta e a tecnologia tem sido amplamente utilizada para aprimorar a gestão de negócios e a eficiência de processos de diversos segmentos. A aplicação da IA ofereceinúmeras possibilidades de aplicação e seus benefícios estão cada vez mais claros para pessoas e empresas.

Um relatório do Boston Consulting Group mostra que mais da metade (51%) das organizações que usam inteligência artificial na América Latina conseguiram lucrar com o uso da tecnologia. O estudo também mostra que a maior parte das organizações dessa região está usando IA para desenvolver novas maneiras de gerar valor e na melhoria de processos já existentes.

Diante deste cenário, percebe-se que a inteligência artificial tem um enorme potencial de gerar benefícios que ainda não foram completamente explorados. Abaixo, elencamos quatro vantagens de implementar essa tecnologia no seu negócio.

1. Aumento dos lucros

Entender o comportamento do consumidor é primordial para qualquer negócio. É a partir dessa análise que se torna possível traçar estratégias para vender produtos e serviços de forma mais assertiva. No entanto, com tantos dados e variáveis, nem sempre essa operação é conduzida de forma eficiente.

Por ter a capacidade de analisar altos volumes de dados e gerar insights, a inteligência artificial pode ser uma forte aliada para entender o comportamento do consumidor e prever tendências, por exemplo.

Isso permite que as empresas ajustem suas estratégias de negócios de maneira mais precisa e rápida, respondendo às demandas do mercado de forma proativa e personalizada.

A IA também desempenha um papel crucial na:

redução de erros e riscos;

detecção de fraudes financeiras;

identificação de falhas em processos operacionais.

Como resultado, os custos operacionais desnecessários podem ser mitigados e as oportunidades de lucro maximizadas.



2.Crescimento sustentável

Neste ponto, pode-se entender “sustentável” de duas maneiras:

1 - cuidado com o meio ambiente

2 - boa saúde financeira para a empresa viver no longo prazo.

De maneiras diferentes, em ambos casos a IA pode apoiar para chegar a cada objetivo.

No primeiro, a inteligência artificial consegue, por exemplo, identificar áreas de ineficiência nos processos de negócios e fornecer insights para melhorias, promovendo a sustentabilidade operacional a longo prazo.

Já no segundo, a tecnologia pode funcionar como uma parceira estratégica para a tomada de decisão baseada em dados sobre investimentos, novos produtos e alocação de verbas, por exemplo.

3.Melhoria na tomada de decisões financeiras

Já pensou se todas as decisões importantes de uma empresa fossem tomadas por uma inteligência artificial? Parece algo inimaginável, no entanto é a realidade da empresa de games NetDragon, que trocou o CEO por um algoritmo de inteligência artificial chamado Tang Yu.

O objetivo por trás desse movimento é testar a tomada de decisão sem os vieses humanos. A expectativa da companhia é de que o "CEO IA" seja treinado o tempo todo, aprendendo a tomar decisões cada vez melhores, com base no estilo de liderança de CEOs como Tim Cook, Satya Nadella e Elon Musk.

4.Construção de uma marca responsável

A construção de uma marca responsável com o apoio da inteligência artificial envolve a integração de práticas éticas e sustentáveis em todas as áreas de operação da empresa, aproveitando ao máximo o potencial da IA para promover iniciativas de responsabilidade social e ambiental. Veja alguns exemplos abaixo.

Clareza sobre o uso e segurança dos dados armazenados;

Garantia de equidade e imparcialidade em decisões estratégicas;

Otimização do uso de energia até a redução do desperdício de recursos;

Transparência e prestação de contas sobre como os algoritmos são usados;

Uso de algoritmos de IA para identificar oportunidades de eficiência energética ;

Promoção da diversidade e a inclusão , desde a contratação até o desenvolvimento de produtos e serviços;

Otimização da cadeia de suprimentos para garantir que os produtos sejam fabricados e distribuídos de forma ética e sustentável.

