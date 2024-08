Como proteger seus investimentos com a alta do dólar

A alta do dólar frente ao real é um tema recorrente nas discussões que giram em torno da economia e dos investimentos. A desvalorização da moeda brasileira frente à moeda americana gera impactos significativos em diversas áreas, desde o aumento nos custos de importação até a inflação de produtos e serviços.

Nesse contexto, proteger os investimentos torna-se uma prioridade para muitos brasileiros que desejam preservar o patrimônio e garantir a rentabilidade a longo prazo.

Na verdade, essa consciência de preservar o patrimônio frente às oscilações da moeda brasileira é algo que deve acompanhar o investidor, e não se tornar uma preocupação apenas quando o dólar sobe.

Paula Zogbi, da Nomad, fintech que fornece serviços financeiros globais para brasileiros, compartilha algumas estratégias importantes para proteger os investimentos diante da alta do dólar.

"A consistência e recorrência são fundamentais quando se trata de investimentos em dólar”, explica. “Formar um colchão para o longo prazo é mais eficaz do que esperar uma cotação específica para investir."

Perfil de investimento

Ela destaca que a estratégia deve ser similar à utilizada em investimentos onshore (dentro do Brasil): "O investidor deve aplicar em produtos que condizem com seu perfil e necessidades em termos de liquidez, prazo e rentabilidade, sempre diversificando."

Transformar o investimento em dólar em um hábito regular é uma maneira prudente de se proteger contra as flutuações cambiais, comenta. E proteger os investimentos contra a alta do dólar é crucial por diversos motivos.

Desde a criação do real, há 30 anos, a tendência de longo prazo da moeda brasileira tem sido de desvalorização em relação ao dólar, que permanece a moeda mais negociada e forte do mundo. "A parcela dolarizada do seu patrimônio não é apenas uma busca por melhores retornos e mercados diferentes, mas também uma proteção contra a perda do poder de compra no longo prazo", afirma Paula Zogbi.

Acesso facilitado

Dolarizar parte do patrimônio é relevante para todo tipo de investidor brasileiro, incluindo os menores. Paula Zogbi esclarece que essa prática é válida tanto para investidores de alta renda quanto para o varejo tradicional. "Por muitos anos, o acesso a esses produtos foi extremamente restrito aos investidores de alta renda, mas isso mudou com a chegada de players como a Nomad”, detalha. “Dolarizar a carteira permite uma melhor relação entre risco e retorno para os investimentos, buscando oportunidades em mercados desenvolvidos, mais líquidos e diversificados."